Probabili formazioni/ Inter Torino: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 12^ giornata)

Probabili formazioni Inter Torino: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella dodicesima giornata del campionato di Serie A

04 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Torino, Serie A (Foto LaPresse)

Inter Torino si gioca domenica 5 novembre alle ore 12.30 ed è il lunch match nella dodicesima giornata di Serie A 2017-2018: Sinisa Mihajlovic torna nella San Siro nerazzurra che lo ha visto protagonista in campo e come assistente allenatore. Ritorno non scontato, ma la vittoria sul Cagliari ha permesso al serbo di salvare la panchina; i riflettori però sono tutti sull’Inter, che vincendo a Verona ha confermato il suo secondo posto e adesso sogna davvero in grande, perchè Luciano Spalletti sta riuscendo a fare meglio anche di un certo José Mourinho e lo scudetto è sicuramente una realtà. Andiamo quindi a scoprire e analizzare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, leggendo le probabili formazioni di Inter Torino.

Inter Torino sarà disponibile in diretta tv sia sulla televisione satellitare (canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, qui con codice d’acquisto 408730) che sul digitale terrestre a pagamento, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD.

Squadra che vince non si cambia: con tutta la rosa a disposizione, Luciano Spalletti dovrebbe confermare la formazione di lunedì sera e sarebbe la quarta volta consecutiva con gli stessi undici in campo. Due i dubbi legittimi, ma entrambi riguardano la posizione di trequartista: Brozovic, rientrato in pianta stabile, e Joao Mario insidiano la maglia di… Gagliardini, perchè se uno dei due fosse lanciato titolare sarebbe Borja Valero a retrocedere in mediana, affiancando Matias Vecino. Tuttavia, come detto, il tecnico toscano sembra convinto: certo anche Joao Cancelo spinge per un posto, ma D’Ambrosio adesso va per la maggiore e anche Nagatomo ha ripreso il vantaggio che aveva perso nei confronti di Dalbert. Miranda e Skriniar giocano naturalmente in mezzo, a protezione di Handanovic; abbiamo già parlato del settore nevralgico del campo, sugli esterni Candreva e Perisic stanno elevando il loro rendimento (rispettivamente assist e gol al Bentegodi) e dunque ci saranno, anche se Eder sarà comunque impiegato nel secondo tempo e il giovane Karamoh scalpita per avere spazio. Davanti a tutti Mauro Icardi: a secco contro il Verona, vuole tornare a lasciare il suo segno nel tabellino dei marcatori.

Per Sinisa Mihajlovic è importante aver ritrovato Obi (in gol domenica sera), uno degli ex di questa partita; il centrocampista nigeriano però dovrebbe essere ancora in panchina, perchè il tecnico serbo dovrebbe confermare il 4-3-3. Modulo al quale è tornato dopo la serie di partite negative; con questo schema riacquista importanza quel Valdifiori che ha giocato pochissimo lo scorso anno, ai lati dell’ex Empoli e Napoli ci sarà la corsa di Rincon insieme alla qualità di Baselli. In difesa dovrebbe cambiare poco: Ansaldi, il cui trasferimento dall’Inter al Torino è avvenuto all’ultimo minuto del calciomercato estivo, agirà sulla fascia sinistra con De Silvestri che invece dovrebbe trovare spazio dall’altra parte, in mezzo invece è ancora indisponibile Lyanco e allora si giocherà con Emiliano Moretti al fianco di N’Koulou, uno degli insostituibili nella formazione del Torino. Nel tridente offensivo invece c’è Belotti, già titolare contro il Cagliari: il Gallo ha fame di gol e intanto si prepara per il playoff delle qualificazioni al Mondiale, insieme a lui Adem Ljajic che nell’Inter era partito bene ma si è poi perso per strada. A destra invece Iago Falque: reparto offensivo “classico”, quello su cui Mihajlovic aveva puntato all’inizio della sua avventura granata.

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 21 Santon, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 99 Pinamonti, 23 Eder

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

TORINO (4-3-3): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 24 E. Moretti, 15 Ansaldi; 88 Rincon, 5 Valdifiori, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic

A disposizione: 1 Ichazo, 32 V. Milinkovic-Savic, 13 Burdisso, 3 Molinaro, 23 Barreca, 16 Gustafson, 6 Acquah, 22 Obi, 21 Berenguer, 31 Boyé, 99 Sadiq, 11 Niang

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Lyanco, Bonifazi

