Probabili formazioni/ Juventus Benevento: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 12^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Benevento: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella dodicesima giornata del campionato di Serie A

04 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Benevento, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Benevento va in scena alle ore 15 di domenica 5 novembre: siamo nella dodicesima giornata della Serie A 2017-2018 e i bianconeri arrivano dal prezioso pareggio di Lisbona, che ha fatto seguito al colpo di San Siro. Due risultati importanti, eppure i campioni d’Italia continuano a soffrire in Champions League sul piano del gioco; adesso all’Allianz Stadium arriva il Benevento, fermo a zero punti e ormai sempre più lontano dalla possibilità di salvarsi (anche se siamo solo a inizio novembre). Vediamo dunque in che modo le due squadre potrebbero disporsi in campo, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Benevento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Juventus Benevento sarà disponibile in diretta tv sia sulla televisione satellitare (canale Sky Calcio 1 con codice d’acquisto 408741) che sul digitale terrestre a pagamento, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri valuta il turnover, ma gli viene in soccorso l’imminente sosta per le nazionali: nella necessità di prendersi un’altra vittoria è probabile che la formazione non sia del tutto stravolta rispetto alle ultime uscite. Quasi certamente comunque Rugani e Asamoah torneranno titolari in difesa, prendendo il posto di Barzagli e Alex Sandro; Lichtsteiner giocherà a destra, mentre in porta potrebbe trovare spazio Szczesny. A centrocampo come sempre i dubbi maggiori: scalpita Matuidi che potrebbe avere una maglia da titolare al posto di Khedira, con Pjanic al suo fianco sempre che Allegri non decida per Bentancur. Sulle corsie laterali possibile occasione per Bernardeschi, che ha risposto presente quando è stato chiamato in causa dal primo minuto; possibile riposo dunque per Cuadrado, a sinistra invece Douglas Costa può avere un’opportunità di scalzare Mandzukic ma è da valutare anche Dybala, opaco nelle ultime uscite. La Joya potrebbe riposarsi: nel caso Cuadrado o Mandzukic in campo, Bernardeschi in posizione centrale con Higuain che sarebbe la prima punta per sfruttare l’ottimo momento dal punto di vista realizzativo e non solo.

I DUBBI DI DE ZERBI

Senza troppe certezze il Benevento fa visita ai campioni d’Italia e si dovrebbe schierare con un 3-5-1-1: Ciciretti si candida a tornare titolare giocando a supporto di Iemmello, ma si valuta anche la soluzione con le due punte e dunque Massimo Coda in campo. In questo caso Ciciretti potrebbe essere schierato come esterno destro a centrocampo, anche se Roberto De Zerbi dovrebbe avere un atteggiamento di maggiore copertura e dunque destinare Gaetano Letizia e Lazaar sulle corsie laterali. Al centro del campo Ledian Memushaj terrà le fila del discorso, aiutato da Cataldi e Nicolas Viola; dovrebbe essere fuori l’ex di turno Chibsah, con il chiaro intento di aumentare la qualità nel settore nevralgico e provare anche a palleggiare. Nel reparto arretrato Antei, che lo scorso anno aveva segnato a Torino (vestiva la maglia del Sassuolo) comanderà il reparto con l’aiuto di Venuti e Di Chiara; in porta sembra ormai confermato il sorpasso di Brignoli ai danni di Belec, il ventiseienne è di proprietà della Juventus e dunque giocherà domani pomeriggio una partita speciale (anche se di fatto non ha mai giocato con i bianconeri, nè è mai davvero stato a Vinovo).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 10 Dybala

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Howedes, Benatia, Pjaca

BENEVENTO (3-5-1-1): 22 Brignoli; 23 Venuti, 88 Antei, 17 Di Chiara; 3 G. Letizia, 8 Cataldi, 20 L. Memushaj, 14 N. Viola, 77 Lazaar; 10 Ciciretti; 33 Iemmello

A disposizione: 1 Belec, 18 Gyamfi, 95 Gravillon, 6 Djimsiti, 4 Del Pinto, 13 Chibsah, 87 Lombardi, 24 M. Kanoute, 32 Puscas, 11 M. Coda, 26 Parigini, 90 Armenteros

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: A. Costa, D’Alessandro

© Riproduzione Riservata.