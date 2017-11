Probabili formazioni/ Sassuolo Milan: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 12^ giornata)

Probabili formazioni Sassuolo Milan: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella dodicesima giornata della Serie A

04 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Sassuolo Milan sarà il posticipo delle ore 20.45 di domenica 5 novembre e chiuderà il programma della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I punti in palio saranno molto importanti per entrambe le formazioni. Il Sassuolo di Cristian Bucchi infatti naviga in cattive acque e avrebbe grande bisogno di un bel risultato contro una big del campionato per svoltare la propria stagione, anche dal punto di vista psicologico; dall’altra parte sono però note a tutti le difficoltà del Milan, che non può più permettersi di lasciare punti per strada, anche per il futuro della panchina di Vincenzo Montella. Tanti temi caldi, allora andiamo subito ad analizzare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo domani sera, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Sassuolo-Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Sassuolo Milan sarà trasmessa in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, per la precisione Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, sia su quelli del digitale terrestre a pagamento, nello specifico su Mediaset Premium Sport e, in alta definizione, Mediaset Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

LE SCELTE DI BUCCHI

In primo piano per il Sassuolo il lungo elenco di giocatori indisponibili: Cristian Bucchi infatti dovrà fare i conti con le assenze di Dell’Orco, Duncan, Berardi, Letschert, Goldaniga e Adjapong. Nell’elenco spicca evidentemente il nome di Domenico Berardi, anche perché contro il Milan il calabrese si è speso esaltato e fu anche il principale ‘colpevole’ dell’esonero di Allegri, dunque Montella potrà fare un sospiro di sollievo. Consigli sarà sicuramente in porta; Gazzola e Lirola si giocano la maglia di terzino destro, mentre il resto del reparto difensivo neroverde sarà formato dai centrali Cannavaro e Acerbi, più Peluso a sinistra; a centrocampo due maglie sono assegnate a Missiroli e Magnanelli, c’è invece un ballottaggio tra Sensi e Mazzitelli per completare il reparto; nel tradizionale 4-3-3 del Sassuolo ci resta ancora da parlare dell’attacco, dove Falcinelli e l’ex Matri si contendono il posto da prima punta, mentre gli esterni saranno Ragusa e Politano.

I DUBBI DI MONTELLA

In casa Milan la prima annotazione va al ritorno di Bonucci dopo le due giornate di squalifica. Vincenzo Montella lo collocherà naturalmente al centro della retroguardia a tre davanti a Donnarumma, con al suo fianco uno tra Zapata e Musacchio (che sono in ballottaggio), mentre la terza maglia da titolare andrà a Romagnoli; a centrocampo, in assenza dell’indisponibile Biglia, spicca il ballottaggio fra Locatelli ce Montolivo per occupare il posto in cabina di regia, con Kessié al proprio fianco e i due esterni diversi a completare la mediana, Borini a destra e Rodriguez a sinistra, che come ruoli originari sarebbero il primo attaccante e il secondo difensore; nel modulo 3-4-2-1 ci resta da parlare dell’attacco, che vedrà le mezze punte Calhanoglu e Suso in appoggio al centravanti, che sarà stavolta Kalinic.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Sensi; Ragusa, Falcinelli, Politano. All. Bucchi.

A disposizione: Pegolo, Marson, Rogerio, Lirola, Mazzitelli, Biondini, Cassata, Matri, Scamacca.

Squalificati: -

Indisponibili: Dell’Orco, Duncan, Berardi, Letschert, Goldaniga, Adjapong.

MILAN (3-4-2-1): G. Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Locatelli, Rodriguez; Calhanoglu, Suso; Kalinic. All. Montella.

A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Gomez, Calabria, Antonelli, Musacchio, Abate, Paletta, Montolivo, Mauri, André Silva, Cutrone.

Squalificati: -

Indisponibili: Biglia, Conti, Bonaventura.

