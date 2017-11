Probabili formazioni Serie A/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (12^ giornata)

Probabili formazioni Serie A, i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (12^ giornata). Andiamo a vedere come si disporranno in campo le squadre in vista del prossimo turno

04 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

E’ tempo per un nuovo turno del campionato di calcio di Serie A. Nelle prossime ore, a cominciare dai due anticipi di questa sera, si giocherà la dodicesima giornata, che anticiperà poi la sosta per l’impegno della nazionale italiana contro la Svezia nei playoff. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni delle squadre: ecco moduli, dubbi e scelti degli allenatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI SERIE A PER LA 12A GIORNATA

Si comincia con l’anticipo delle ore 18:00 fra il Bologna e il Crotone. Mister Donadoni deve rinunciare allo squalificato Pulgar, ma anche a Mirante, Torosidis e Keita, tutti e tre fermi ai box per infortunio. Possibile 4-2-3-1 con Destro nel ruolo di prima punta, spalleggiato da Verdi, Di Francesco e Palacio. Nicola replicherà invece con il suo solito 4-4-2 con Trotta e Budimir punte più avanzate, e Stoian e Nalini larghi sulle due fasce. Ancora assente Kragl. Il sabato della Serie A si chiuderà con il derby di Genova fra il Genoa e la Sampdoria. Nei rossoblu, possibile 3-4-2-1 con Lapadula terminale offensivo, e Rigoni e Taarabt sulla linea dei trequartisti, con Laxalt largo a sinistra. Sampdoria che risponderà con il suo solito 4-3-1-2 con davanti la coppia di intoccabili Quagliarella-Zapata, con Ramirez trequartista, e i tre gioielli di centrocampo Linetty, Torreira e Praet.

L’Inter sarà la prima squadra che scenderà in campo domenica con l’anticipo di San Siro delle ore 12:30 contro il Torino. Nessuna novità in casa nerazzurra, con Spalletti che conferma il suo solito 11, con Nagatomo sulla fascia sinistra, Gagliardini e Vecino in mediana, e Borja Valero in posizione di trequartista. Toro invece in campo con un 4-3-3 con Belotti punta centrale, fiancheggiato da Ljajic e Iago Falque, e Niang che si accomoda quindi in panchina. Assente il solo Bonifazi. Il Cagliari ospiterà in Sardegna l’Hellas di Verona dalle ore 15:00 di domenica pomeriggio. Lopez dovrebbe disporre i rossoblu con un 3-5-2 con Farias e Pavoletti terminali offensivi, Joao Mario fra le linee, e il solito gioiello Barella a centrocampo. Ancora assenti Cossu e Cragno. Nei veneti, Pecchia sceglie il 4-4-2 con Pazzini che dovrebbe tornare fra i titolari dopo essersi accomodato in panca nella precedente sfida con l’Inter. L’ex Milan sarà affiancato da Cerci. Probabili assenti Kean, Zuculini e Caceres, le cui condizioni andranno monitorate in queste ore.

Chievo in campo al Bentegodi di Verona domani pomeriggio, quando dalle ore 15:00 giungerà il Napoli. Per i clivensi Maran opta per il solito 4-3-1-2 con Castro avanzato alla posizione di trequartista alle spalle dei due attaccanti Birsa e Inglese. Nessun assente nei gialloblu. Napoli che invece dovrà fare a meno di Ghoulam, che ha rotto il legamento del crociato del ginocchio sinistro contro il City. Al suo posto dovrebbe giocare Hysaj, che trasloca così a sinistra, con Maggio a destra. A centrocampo, solito ballottaggio Diawara, Zielinski, Jorginho, Allan, per due maglie, con i primi due in vantaggio. La Fiorentina ospiterà al Franchi la Roma di Di Francesco, una delle gare più interessanti di questo turno. Pioli sceglie il 4-3-3 con Simeone boa di riferimento in mezzo, con Thereau e Chiesa sui due esterni. A centrocampo, classico trio formato da Benassi, in uno stato di forma esaltante, con Veretout e Badelj a completamento. Poche novità in casa Roma, dove El Shaarawy è intoccabile sulla corsia di sinistra, con Dzeko, in mezzo e Perotti a destra. Florenzi nel ruolo di terzino destro, ancora out Manolas: al suo posto il solito Fazio.

La Juventus ospiterà il Benevento dalle 15:00 di domani pomeriggio. Allegri dovrebbe far riposare Buffon, come da prassi nelle sfide minori, mandando in campo Szczesny. In difesa dovrebbe rivedersi De Sciglio, con Rugani al fianco di Barzagli. In attacco, probabile turno di riposo per Mandzukic. Nei giallorossi, invece, modulo 3-4-2-1 con Iemmello punta centrale, e alle sue spalle Lazaar e Ciciretti, senza dubbio i due giocatori più pericolosi della rosa campana. La Lazio giocherà in casa contro l’Udinese domenica pomeriggio alle ore 15:00. Biancocelesti in campo con il solito 3-5-1-1 con Immobile punta più avanzata e Luis Alberto a rimorchio. Sempre assente Wallace e Felipe Anderson, con quest’ultimo che è ormai una sorta di mistero. Udinese con il 4-4-1-1 con Maxi Lopez e De Paul davanti, mentre Larsen e Adnan saranno i due esterni di centrocampo. Solo panchina per Jankto.

Il primo dei due posticipo domenicali sarà la gara delle ore 18:00 di Bergamo fra l’Atalanta e la Spal. Nerazzurri con il 3-4-1-2 con Gomez che dovrebbe dare forfeit, lasciando quindi spazio davanti a Petagna e Ilicic, con Cristante in posizione di trequartista. Nei ferraresi, out Schiattarella per squalifica. Ipotizzabile un 3-5-2 con Paloschi e Antenucci davanti, e Lazzari e Mattiello sulle due corsie. Panchina per Borriello, ancora out Floccari. Infine, il posticipo delle ore 20:45 Sassuolo-Milan. Negli emiliani, possibile 4-3-3 con Falcinelli punta centrale, e Ragusa e Politano sui due esterni. Assente Berardi, pecora nera dei rossoneri, nonché Adjapong e Duncan. Montella dovrebbe scegliere il 3-4-2-1 con Kalinic che torna titolare dopo essere partito dalla panchina in Coppa, con Suso e Calhanoglu a supporto. In difesa, Zapata in vantaggio su Musacchio.

© Riproduzione Riservata.