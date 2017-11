Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (12^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite in programma il 4 e 5 novembre nella 12^ giornata del massimo campionato italiano 2017-2018.

04 novembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Dopo le coppe europee, il Campionato di Serie A torna protagonista assoluto con la 12^ giornata e con tanti match entusiasmanti di cui tra poco vedremo quote e scommesse. Prima di vedere il pronostico stilato alla vigilia dalla nostra redazione è bene andare a controllare che cosa ci propone il calendario per questo turno, cominciando a ricordare che sono due gli anticipi previsti nella 12^ giornata. Si comincerà infatti sabato con l’incontro tra Bologna e Crotone, in programma per le ore 18.00 e con il big match del turno, ovvero il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, atteso per le ore 20.45. Saranno quindi 8 le sfide messe in calendario per domenica e ad aprire le danze sarà il lunch match delle ore 12.30 tra Inter e Torino, mentre alle ore 15.00 avranno inizio le sfide Cagliari-Verona, Chievo-Napoli, Fiorentina-Roma, Juventus-Benevento e Lazio-Udinese. A chiudere il programma ecco poi i match Atalanta-Spal in programma alle ore 18.00 e l’incontro Sassuolo-Milan il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.45. Andiamo quindi a vedere che cosa ci possono dire i pronostici elaborati dalla nostra redazione per le partite in calendario nella 12^ giornata del campionato di Serie A, prese in considerazione una per una.

PRONOSTICO BOLOGNA CROTONE

Nonostante entrambe le formazioni si presentino al Dall’Ara a ranghi ridotti visti i vari infortuni, il pronostico del match arride ai felsinei, che pure potrebbero fare fatica a portare a casa il risultato. La squadra di Donadoni dopo tutto appare ben motivata a vincere in casa, anche per dare la giusta svolta dopo tre KO di fila appena rimediati.

PRONOSTICO GENOA SAMPDORIA

Pronostico apertissimo al Marassi per il Derby della Lanterna: benché la squadra di Giampaolo vanti un ottimo stato di forma e un piazzamento in classifica importante, la stracittadina rimane sempre una sfida a sè, dove anche la squadra meno quotata potrebbe poi portare a casa il massimo risultato.

PRONOSTICO INTER TORINO

Benchè la squadra di Mihajlovic si presenti in campo con tanta voglia di fare e dopo la vittoria conseguita contro il Cagliari, appare difficile che i granata possano interrompere la cavalcata degli uomini di Spalletti. I nerazzurri veleggiano ai piani alti della classifica e soprattutto mettono in campo prestazioni sempre più convincenti, alimentate anche dal un pubblico sempre più caloroso.

PRONOSTICO CAGLIARI VERONA

Alla viglia della 12^ giornata di Serie A entrambe le squadre non registrano un andamento eccellente, ma alla Sardegna Arena il pronostico arride alla squadra di Diego Lopez, che pure registra un piazzamento in classifica migliore a confronto coi gli scaligeri. L’Hellas comunque proverà l’impresa volendo spezzare la striscia di KO che ormai dura da tre turni di fila.

PRONOSTICO CHIEVO NAPOLI

La compagine di Sarri torna in campo dopo il faticoso impegno in Champions League, e benché i clivensi presentino un buono stato di forma, dovrebbe risultare abbastanza semplice per gli azzurri trovare quei etruschi punti che li terrebbero in testa alla classifica. Ricordiamo inoltre che il Chievo torna in casa dopo i due KO rimediati contro Milan e Sampdoria.

PRONOSTICO FIORENTINA ROMA

Nonostante le tante assenze annunciate nella rosa di Eusebio Di Francesco, i giallorossi paiono favoriti alla viglia del match al Franchi. La Roma dopo tutto approda a questa partita dopo ben 3 vittorie di fila in campionato e il successo ottenuto in Champions League contro il Chelsea ha galvanizzato lo spogliatoio.

PRONOSTICO JUVENTUS BENEVENTO

A prescindere dal pareggio e della prestazione messa in campo dalla Juventus a Lisbona in Champions League, appare quasi impossibile che gli stregoni possano battere in questa 12^ giornata i campioni d’Italia in carica. Il Benevento dopo tutto rimane ancora a quota 0 punti nella graduatoria di campionato, mentre i bianconeri contendono a Napoli e Inter la vetta.

PRONOSTICO LAZIO UDINESE

Inzaghi si presenta in campo con una formazione necessariamente rimaneggiata, tra infortuni e inevitabile turnover dopo l’Europa League, e contro i friulani di Delneri i biancocelesti potrebbero soffrire. In ogni caso fattore campo e stato di forma sono dalla parte della Lazio, che approda a questo turno dalla quinta piazza della classifica a pari punti con la Juventus.

PRONOSTICO ATALANTA SPAL

Se in Europa la Dea convince, in campionato la squadra di Gasperini non risulta troppo infallibile: nel partita contro gli spallini quindi i bergamaschi potrebbero far fatica a strappare quei tre punti per i quali rimangono comunque favoriti. Ricordiamo però che la Spal giunge a Bergamo dopo la vittoria rimediata contro il Genoa mentre l’Atalanta è reduce dal KO contro l’Udinese.

PRONOSTICO SASSUOLO MILAN

Pronostico aperto per la sfida a Mapei stadium: entrambe le squadre si presentano a questa giornata di Serie A con delle assenze di peso e uno stato di forma non impeccabile. Va però ricordato che il Sassuolo ora è 17^ con appena 2 vittorie a bilancio nella classifica mentre il Milan di Montella rimane nella top ten a 16 punti a bilancio, comunque inferiori alle aspettative.

© Riproduzione Riservata.