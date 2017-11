Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (13^ giornata)

Pronostici Serie B: le quote e le scommesse fissate per le partite in programma il 4, 5 e 6 novembre 2017, valide nella 13^ giornata del campionato cadetto 2017-2018.

04 novembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Il Campionato di Serie B torna in campo per disputare in questo weekend del 4, 5 e 6 novembre 2017 la 13^ giornata della stagione 2017-2018 della cadetteria. Prima però di vedere le quote e le scommesse per ogni partita in programma vediamo nel dettaglio che cosa ci riserva il calendario ufficiale, ricordando che già della giornata di ieri si è svolto l’anticipo tra Pescara e Palermo. La 13^ giornata della Serie B vedrà ben 8 incontri attesi per sabato 4 novembre alle ore 15.00 ovvero Brescia-Venezia, Carpi-Ascoli, Cittadella-Ternana, Entella-Cesena, Foggia-Cremonese, Frosinone-Parma, Novara-Pro Vercelli e Salernitana-Bari. Due quindi i posticipi per questo turno: domenica alle ore 17.30 avrà inizio la partita tra Empoli e Spazio, mentre il Monday night sarà alle ore 20.30 tra Perugia e Avellino. Andiamo ora a vedere che cosa ci possono dire i pronostici stilati dalla nostra redazione per tutte le partite in programma in questa 12^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

PRONOSTICO BRESCIA VENEZIA

Pronostico aperto al Rigamonti per il match tra Brescia e Venezia: se la squadra di Inzaghi registra un piazzamento migliore in classifica ma va anche detto che i lagunari tornano in campo avendo alle spalle due esiti non positivi. Al contrario la Leonessa, oltre che a registrare il fattore campo a favore, dopo il cambio di panchina ha dato inizio a una vera rinascita come notificano i due successi appena conseguiti.

PRONOSTICO CARPI ASCOLI

Fattore campo e piazzamento in classifica pesano a favore del Carpi nella 13^ giornata della Serie B: va però precisato che nessuna delle due squadre registra uno stato di forma al momento particolarmente importante, e i falconi in casa non si sono rivelati poi troppo efficaci finora.

PRONOSTICO CITTADELLA TERNANA

Benchè la Ternana approdi a questo turno dopo il sofferto pareggio ottenuto con il Carpi giunto dopo una bella prova messa in campo, il pronostico del match arride al Cittadella in questa giornata della cadetteria. I granata però non registrano uno stato di forma eccezionale e la sorpresa rimane dietro l’angolo.

PRONOSTICO ENTELLA CESENA

Sfida aperta al Comunale di Chiavari tra due formazioni che rimangono ai gradini più bassi della classifica per il momento: il fattore campo sulla carta arride ai liguri, ma potrebbe non bastare per concedere all’Entella la palma di favorito. Entrambe le squadre inoltre registrano un andamento negativo e in graduatoria distano appena di un punto.

PRONOSTICO FOGGIA CREMONESE

Nel match tra neopromosse il pronostico arride alla compagine grigiorossa, che torna allo Zaccheria da favorita nonostante il fattore campo avverso. Per la Cremonese infatti giocano un peso importante il miglior piazzamento in graduatoria e un buon stato di forma, visto che negli ultimi 5 incontri i grigiorossi hanno raccolto 2 successi e tre pari.

PRONOSTICO FROSINONE PARMA

Scontro al vertice per la 13^ giornata di Serie B tra Frosinone e Parma: allo Stirpe scenderanno in campo due formazioni a pieni punti e con andamenti pressoché identici. Va comunque precisato che in casa i canarini hanno finora ottenuto 3 vittorie e due pari nei 5 match disputati, ma in trasferta i ducali sanno ben colpire anche avversari importanti.

PRONOSTICO NOVARA PRO VERCELLI

Nel Derby del Piola, il pronostico potrebbe arridere agli azzurri che, a confronto con i biancoscudati, vantano un miglior piazzamento in classifica e un buona stato di forma. Va però detto che si tratta di una stracittadina e quindi rimane sempre una partita un po’ a se dove rimane difficilissimo dare un pronostico certo.

PRONOSTICO SALERNITANA BARI

Pronostico impegnativo per il match all’Arechi: Salernitana e Bari infatti registrano il medesimo punteggio in graduatoria e hanno messo a bilancio uno stato di forma recente piuttosto similare. Vale comunque la pena di ricordare che se in granata in casa non hanno brillato, fuori dal San Nicola i galletti finora non hanno ancora realizzato alcuna vittoria.

PRONOSTICO EMPOLI SPEZIA

Al Castellani il pronostico arride senza grossi problemi alla compagine toscana, che rispetto agli spezzini registra sia un miglior piazzamento in graduatoria che uno stato di forma brillante. Aggiungiamo poi che di fronte a pubblico amico l’Empoli ha raccolto ben 4 successi su 5 match disputati, mentre in trasferta lo Spezia non ha mai vinto.

PRONOSTICO PERUGIA AVELLINO

Un Perugia in piena crisi accoglie l’Avellino che pure non sta raccogliendo molte soddisfazioni negli ultimi turni di Serie B: il pubblico amico però potrebbe dare la giusta sveglia ai grifoni, già rinfrancati dopo il pareggio ottenuto nella giornata precedente contro la Cremonese.

