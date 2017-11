Rende Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende Sicula Leonzio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la dodicesima giornata del campionato di Serie C

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Rende-Sicula Leonzio, LaPresse

Rende Sicula Leonzio, diretta dal signor Luciani di Roma 1, sabato 4 novembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali dodicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Match che si prospetta delicato per i calabresi, reduci da una sconfitta di misura sul campo della Juve Stabia e con la Sicula Leonzio che arriva esaltata da due vittorie consecutive, col due a zero all'Akragas firmato dai gol di D'Angelo e Bollino che ha permesso ai siciliani di fare il bis dopo la grande vittoria di Catania. In classifica la Sicula Leonzio, a quota dodici punti, insegue a due lunghezze di distanza il Rende a quota quattordici, ma va specificato come i siciliani abbiano disputato solo nove partite finora in campionato, contro le dieci dei calabresi e le undici di sette altre squadre.

Per la squadra di Pino Rigoli dunque il momento è positivo e soprattutto i margini di miglioramento sembrano importanti. Sarà però necessario portare questa energia positiva al cospetto di un Rende che prima del ko di Castellammare di Stabia aveva comunque battuto in casa la Paganese e che al momento rimane la matricola del girone col miglior punteggio in classifica, considerando che anche i pugliesi del Bisceglie sono al momento a quota dodici. Con otto gol fatti e altrettanto subiti i calabresi sono stati molto solidi finora, ma la Sicula Leonzio non è stata da meno con sette punti ottenuti nelle ultime tre partite di campionato disputate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE RENDE-SICULA LEONZIO

Non si potrà seguire in diretta tv la partita sui canali a pagamento o in chiaro, per chi avrò sottoscritto un abbonamento o acquisterà la partita come sul portale elevensports.it, ci sarà la possibilità di vedere l'incontro in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni della partita: il Rende giocherà con Forte tra i pali e una difesa a tre composta da Pambianchi, Marchio e Sanzone. A centrocampo giocheranno Viteritti sulla fascia destra e il francese Blaze sulla fascia sinistra, mentre la zona centrale della mediana sarà presidiata dal marocchino Laaribi, da Boscaglia e da Rossini. In attacco, al fianco dell'argentino Actis Goretta si muoverà Vivacqua. Risponderà la Sicula Leonzio con Camilleri, Gianola e Aquilanti di fronte all'estremo difensore Narciso, mentre Gianluca Esposito e Santo D'Angelo si muoveranno per vie centrali sulla mediana. Andrea De Rossi coprirà la corsia laterale di destra e Squillace la corsia laterale di sinistra, mentre Arcidiacono e Gammone faranno coppia sul fronte offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 da una parte e dall'altra, con il tecnico del Rende Trocini e l'allenatore della Sicula Leonzio Rigoli che punteranno sempre sulla compattezza dei rispettivi gruppi per fare punti. Da ricordare come le due squadre abbiano partecipato l'anno scorso allo stesso girone del campionato di Serie D: la Sicula Leonzio vincendo il raggruppamento si è garantita la promozione diretta, il Rende è arrivato al secondo posto ed ha ottenuto il ripescaggio. I precedenti dello scorso campionato hanno visto il Rende vincere uno a zero in casa il 12 aprile 2017, mentre il 4 dicembre 2016 il precedente in Sicilia è terminato in parità con il punteggio di due a due.

QUOTE E SCOMMESSE

Quote moderatamente a favore dei calabresi, con i bookmaker che quotano con Betclic 2.30 l'affermazione interna, mentre l'eventuale successo in trasferta della squadra siciliana viene quotato 3.15 da Paddy Power, con Bet 365 che moltiplica per 3.00 quanto investito sul pareggio. L'over 2.5 viene quotato 2.25 da Paddy Power, mentre Bet365 quota 1.64 l'under 2.5.

