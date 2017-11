Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (12^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi. Bologna-Crotone e Genoa-Sampdoria, sabato 4 novembre, inaugurano la dodicesima giornata del campionato

04 novembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 12^ giornata: tra gli anticipi il derby di Genova (Foto LaPresse)

La dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 si apre sabato 4 novembre con i consueti anticipi: ancora una volta sono due, secondo il calendario “tradizionale”, e coinvolgono più che altro la lotta per non retrocedere al netto di quello che oggi dice la classifica. Si parte alle ore 18 al Dall’Ara, dove è di stanza Bologna-Crotone; alle ore 20:45 invece i riflettori si accendono sul Luigi Ferraris, dove Genoa-Sampdoria rappresenta l’ennesimo - e non ultimo - derby del girone di andata. Due partite da seguire intensamente per quello che potranno raccontarci in termini di graduatoria.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

LA SFIDA DEL DALL’ARA

Quella che vedremo a Bologna è una sfida per la salvezza, senza se e senza ma: certo i felsinei sono partiti bene accumulando subito un bel gruzzolo di punti, ma la loro dimensione resta quella della ricerca di una permanenza in Serie A senza troppi sussulti. Lo dimostra anche l’ultima serie di risultati: quattro sconfitte in cinque partite che, al netto del calendario non troppo favorevole, rappresentano un calo sensibile e strutturale. Roberto Donadoni è comunque in grado di proporre squadre equilibrate e pericolose; con la Roma avrebbe meritato maggior sorte ma è arrivato un altro ko. Il Crotone sta facendo meglio dell’anno scorso, ma il punto rimane che la squadra di Davide Nicola difficilmente ripeterà il clamoroso rush finale che ha portato al miracolo salvezza. Questo significa che i punti guadagnati oggi non sono tanto da “sommare” al bilancio degli ultimi mesi di allora per fare una proporzione, quanto da prendere per quello che sono. La vittoria sulla Fiorentina è stata preziosa e ci ha detto che il Crotone può ripetere l’impresa, ma dovrà trovare la giusta continuità e non può comunque prescindere, guardando al lungo periodo, ai gol di Ante Budimir e Marcello Trotta che si sono sbloccati soltanto la scorsa domenica.

IL DERBY DELLA LANTERNA: CHE RISULTATO?

Genoa e Sampdoria in questo momento sono separate da 14 punti in classifica: raramente c’è stata una distanza così ampia tra le due genovesi, anche nell’anno dello scudetto blucerchiato il Grifone era comunque in zona Coppa UEFA (poi raggiunta). Oggi però il Genoa è una squadra in crisi: appena una vittoria e 6 punti, Ivan Juric è piuttosto vicino al secondo esonero in due stagioni ma vincere la stracittadina rafforzerebbe in maniera decisa la sua posizione, perchè oltre al risultato da prendere in termini assoluti - battere i rivali storici - i tre punti sarebbero anche un toccasana per la situazione attuale, che vede i rossoblu al penultimo posto in compagnia del Verona, con il solo Benevento alle spalle. La Sampdoria invece sta volando: ha 20 punti e in questo momento sarebbe qualificata in Europa League. Non solo: deve recuperare una partita - anche se sarà contro la Roma - e ha 4 lunghezze di margine sul terzetto immediatamente alle spalle. La vittoria sul Chievo è stata netta e ha confermato quanto questa squadra possa fare male con il suo reparto offensivo; purtroppo spesso e volentieri le amnesie nella fase difensiva cancellano gli exploit degli attaccanti. In più Marco Giampaolo sa bene qual è la regola non scritta dei derby: la squadra messa peggio è sempre e comunque quella con le maggiori possibilità di vincere.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 12^ GIORNATA

ore 18:00 Bologna-Crotone

ore 20:45 Genoa-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli 31

Inter 29

Juventus, Lazio 28

Roma* 24

Sampdoria* 20

Fiorentina, Milan, Torino 16

Atalanta, Chievo 15

Bologna 14

Udinese 12

Cagliari, Crotone 9

Spal, Sassuolo 8

Genoa, Verona 6

Benevento 0

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.