Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score 13^ giornata (oggi 4 novembre)

Risultati Serie B, 13^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Oggi sabato 4 novembre 2017 si disputano ben otto incontri

04 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati Serie B - LaPresse

Anche in questo weekend sarà naturalmente protagonista la Serie B, che ci propone la tredicesima giornata di un campionato cadetto che finora si sta rivelando ancora più incerto e combattuto del solito, con una classifica incredibilmente corta. Andiamo dunque subito a vedere quale sarà il programma con gli orari delle partite. Giocata già ieri sera Pescara-Palermo, oggi alle ore 15.00 si disputeranno le seguenti otto partite: Brescia-Venezia, Carpi-Ascoli, Cittadella-Ternana, Entella-Cesena, Foggia-Cremonese, Frosinone-Parma, Novara-Pro Vercelli e Salernitana-Bari. Infine ci saranno i due posticipi: domenica 5 novembre si giocherà alle ore 17.30 Empoli-Spezia, mentre lunedì 6 novembre alle ore 20.30 toccherà a Perugia-Avellino chiudere il turno del campionato cadetto.

CLASSIFICA CORTISSIMA

In pochi punti si passa dal poter sognare in grande al doversi guardare le spalle: da un certo punto di vista è normale, dal momento che mancano ancora 30 giornate alla fine del campionato, tuttavia non si può fare a meno di evidenziare il fatto che i primi 12 turni per il momento non ci hanno proprio chiarito le idee sulle gerarchie della Serie B 2017-2018, nella quale ci sono solamente cinque punti di differenza fra la zona playoff e quella playout. Può essere dunque più interessante andare ad osservare il trend delle ultime giornate, che mette in pole position un Parma che è reduce da tre vittorie consecutive e che oggi pomeriggio sarà di scena allo stadio Stirpe di Frosinone per quello che senza dubbio possiamo identificare come il big-match della giornata, fra due squadre appaiate a quota 20 punti in classifica, nel terzetto al secondo posto insieme all’Empoli, che però giocherà domani.

I BIG MATCH

Frosinone-Parma dunque sotto i riflettori, ma anche Salernitana-Bari: campani e pugliesi fanno infatti coppia a quota 19 punti, appena una lunghezza alle spalle rispetto a ciociari ed emiliani, di conseguenza la partita che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno sarà un altro caldissimo scontro diretto in zona playoff, naturalmente anche con vista sulla promozione diretta, anche se adesso non è il caso di sbilanciarsi troppo. La Salernitana di sicuro sta bene, essendo reduce da due vittorie consecutive, mentre il Bari deve cercare di risolvere la dicotomia fra un eccezionale rendimento casalingo e i pessimi risultati in trasferta. La partita di Salerno fornisce l’occasione perfetta per invertire la tendenza.

RISULTATI SERIE B, 13^ GIORNATA

Giocata ieri

Pescara-Palermo

Sabato 4 novembre

Ore 15.00

Brescia-Venezia

Carpi-Ascoli

Cittadella-Ternana

Entella-Cesena

Foggia-Cremonese

Frosinone-Parma

Novara-Pro Vercelli

Salernitana-Bari

Domenica 5 novembre

Ore 17.30

Empoli-Spezia

Lunedì 6 novembre

Ore 20.30

Perugia-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Palermo 21

Empoli, Frosinone, Parma 20

Bari, Salernitana 19

Cremonese, Venezia 18

Cittadella, Novara 17

Avellino, Pescara, Brescia, Carpi 16

Perugia, Spezia, Foggia 14

Entella, Ascoli 13

Ternana, Cesena 12

Pro Vercelli 10

