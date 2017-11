Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score. Le partite dei Gironi A, B e C 12^ giornata

Risultati Serie C classifiche aggiornate, diretta gol live score. Le partite dei Gironi A, B e C (12^ giornata). Andiamo a vedere insieme le gare in programma nelle prossime ore

04 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Il Catania Calcio - LaPresse

Torna il campionato di calcio di Serie C. Nelle prossime ore proseguirà la dodicesima giornata della stagione 2017-2018, turno iniziato già nella giornata di ieri con l’anticipo del Girone A fra la Viterbese e la Lucchese di scena a Viterbo. Andiamo quindi a vedere insieme il programma completo di oggi, ricordando che scenderanno in campo tutti e tre i gruppi, giornata che verrà poi completata con i vari posticipi in programma domani e lunedì.

IL PROGRAMMA DEI GIRONI A E B

Partiamo quindi dal Girone A, per cui si giocheranno due sole partite, una alle 14:30 e il posticipo delle ore 20:30. Si comincia con la sfida fra l’Olbia e il Giana Erminio, un turno favorevole per i laziali, quarti in classifica a quota 20 punti, mentre i meneghini sono tredicesimi con solo 10 lunghezze. A seguire, il derby toscano fra il Siena e il Livorno, indiscusso big match di questa dodicesima giornata del Girone A, essendo gli amaranto primi a 26 punti con 10 gare, seguiti proprio dai bianconeri a 24 punti ma con undici partite. Una sola partita invece per il Girone B, ovvero la sfida delle ore 20:30 di questa sera fra la Reggiana e il Fano; un match da zona playout visto che gli emiliani sono 16esimi a 9, con il Fano che invece di punti ne ha 5, penultimi in classifica.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE C

Andiamo quindi a vedere il programma del Girone C, che scenderà in campo totalmente nella giornata di oggi. Partiamo dalla sfida della capolista Lecce, con i salentini che sono primi indiscussi con 26 punti e che oggi giocheranno alle 20:30 in casa della Fidelis Andria, penultima a quota 7. Riposa invece il Monopoli, secondo a 22 punti, mentre il Siracusa, attuale terza forza del gruppo con 20 punti, ospiterà in casa la Paganese, fanalino di coda con sette lunghezze. Proseguiamo con la partita del Catania, con gli etnei che sono quarti a quota 19 punti in dieci giornate, che giocheranno fra le mura di casa del Massimino per sfidare il Bisceglie, tredicesimo a dodici punti. Il Trapani, invece, quinto a quota 18, se la vedrà in Sicilia contro l’Akragas (nove punti), derby isolano, mentre il Matera, che insegue a quota 16, giocherà in casa contro lo Juve Stabia, che di punti ne ha 15 e che rappresenta senza dubbio una delle sfide più interessanti di questa dodicesima giornata del Girone C. Potrebbe approfittarne la Reggina, settima a quota 16, che giocherà a Caserta, in casa della Casertana, sedicesima in piena zona playout, con otto punti sin qui conquistati. Sfida di metà classifica a Francavilla fra la Virtus e il Catanzaro, rispettivamente nona e undicesima forza del campionato con 15 e 12 punti, mentre il Rende, decimo a quota 14 (ma in 10 gare), giocherà in casa contro i siciliani del Sicula Leonzio, dodicesimi a quota 12. A completamento di questo turno, la sfida Cosenza-Fondi.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

14:30 Olbia-Giana Erminio

20:30 Siena-Livorno

Classifica: Livorno 26, Siena 24, Pisa, Olbia 20, Viterbese 19, Monza 18, Arzachena, Carrarese 16, Lucchese 15, Arezzo, Pistoiese, Piacenza 14, Giana Erminio 10, Pontedera, Alessandria, Cuneo 9, Pro Piacenza 7, Prato 6, Gavorrano 4.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B

20:30 Reggiana-Fano

Classifica: Renate, Pordenone 21, Sambenedettese 20, Padova 19, Albinoleffe, Bassano 18, Mestre 17, Feralpisalò 16, Sudtirol, Vicenza 15, Triestina, Fermana 14, Teramo 12, Gubbio 11, Ravenna 10, Reggiana 9, Santarcangelo 6, Fano 5, Modena -1

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE C

14:30 Siracusa-Paganese

16:30 Matera-Juve Stabia

16:30 Virtus Francavilla-Catanzaro

16:30 Cosenza-Fondi

16:30 Catania-Bisceglie

18:30 Casertana-Reggina

18:30 Trapani-Akragas

20.30 Rende-Sicula Leonzio

20:30 Andria-Lecce

Classifica: Lecce 26, Monopoli 22, Siracusa 20, Catania 19, Trapani 18, Matera, Reggina 16, Juve Stabia, Virtus Francavilla 15, Rende 14, Catanzaro, Sicula, Bisceglie 12, Fondi, Akragas 9, Casertana, Cosenza 8, Andra, Paganese 7

© Riproduzione Riservata.