Salernitana-Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Salernitana-Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie B

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Salernitana-Bari, LaPresse

Salernitana-Bari, diretta dal signor Pezzuto di Lecce, sabato 4 novembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida relativa alla tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Un derby del Sud tutto da vivere all'Arechi di Salerno, tra due formazioni che hanno dimostrato di poter coltivare ambizioni di alta classifica in questa stagione. La scalata della Salernitana, soprattutto, sta impressionando favorevolmente: la doppietta di Bocalon che ha permesso sabato scorso ai granata di battere l'Empoli capolista ha consentito alla squadra allenata da Alberto Bollini di inanellare il nono risultato utile consecutivo in campionato. E di mantenere proprio il passo del Bari, che resta appaiato alla Salernitana al quinto posto in classifica a quota diciannove punti. Per il Bari l'ultimo netto successo interno, tre a zero ai danni dell'Ascoli, ha permesso di dimenticare l'ultima battuta d'arresto in casa del Brescia, inaspettata perché ha fermato una corsa dei pugliesi che sembrava destinata alle prime posizioni.

Nulla è comunque perduto, anzi Salernitana e Bari si trovano a due sole lunghezze di distanza dal Palermo capolista e a un solo punto dal terzetto delle seconde composto da Venezia, Frosinone e Parma. Tutto può accadere ma è chiaro che sarà la continuità a fare la differenza in chiave promozione, proprio quella continuità che la Salernitana sembra aver trovato nelle ultime uscite, tra pareggi e vittorie la solidità della formazione di Bollini non è in discussione. E nemmeno la personalità, visto che contro l'Empoli primo in classifica i campani si sono ritrovati sotto per poi riuscire a ribaltare il risultato. Il Bari invece deve risolvere i problemi incontrati in trasferta: solo un punto per i biancorossi nelle ultime cinque partite disputate fuori casa, non un ruolino di marcia adatto per una squadra che punta alla Serie A diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE SALERNITANA-BARI

Scontro tra due regine del Sud in diretta tv, Salernitana Bari sarà visibile per tutti gli abbonati Sky sul canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video via internet a disposizione sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Arechi di Salerno scenderanno in campo queste probabili formazioni: la Salernitana affronterà il match con il numero uno serbo Radunovic alle spalle di una difesa a tre composta da Bernardini, Schiavi e Mantovani. A centrocampo il camerunese Minala sarà affiancato nella zona centrale della linea mediana da Signorelli e Ricci, mentre Pucino avrà il compito di presidiare la fascia destra e Vitale sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco al fianco di Bocalon, decisivo con la sua doppietta nell'ultimo vittorioso match contro l'Empoli, ci sarà lo spagnolo Alejandro Rodriguez. Risponderà il Bari con Micai in porta, lo slovacco Gyomber e Capradossi al centro della difesa, mentre Cassani sarà impiegato in posizione di terzino destro e Morleo in posizione di terzino sinistro. Nella linea di centrocampo a tre partiranno titolari il colombiano Tello, Busellato e Petriccione. In attacco, tridente offensivo schierato con Improta, Galano e Floro Flores.

LA CHIAVE TATTICA

Per Bollini 3-5-2, per Fabio Grosso 4-3-3: le scelte tattiche degli allenatori di Salernitana e Bari sono ormai ben definite, le due squadre sono in salute e non hanno intenzione di cambiare in un momento chiave della stagione. Lo scorso 25 aprile, nell'ultimo precedente di campionato disputato a Salerno, il match si è chiuso con un pareggio a reti bianche. Il Bari ha espugnato per l'ultima volta Salerno il 26 marzo 2016 con un pirotecnico tre a quattro, ai granata non bastarono la doppietta di Donnarumma e il gol di Coda, i pugliesi si imposero con le reti di Dezi (doppietta), Rosina e Maniero. L'ultimo successo della Salernitana in casa contro il Bari, sempre nel campionato di Serie B, è il tre a due del 23 maggio 2009.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote del match vedono la Salernitana, seppur con moderazione visto l'equilibrio previsto nella partita, favorita con quota 2.50 offerta da Bwin per l'eventuale affermazione interna, mentre William Hill offre a 3.20 la quota del pareggio. Bet365 quota 3.10 il successo esterno pugliese e a una quota di 2.04 l'over 2.5, mentre Paddy Power propone a una quota di 1.78 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.