Diretta Siena Livorno: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la dodicesima giornata del girone A di Serie C

04 novembre 2017

Diretta Siena Livorno, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Siena Livorno, che viene diretta dall'arbitro Daniel Amabile, è l'anticipo nella dodicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:30 di sabato 4 novembre. Finalmente siamo arrivati al confronto tra queste due formazioni, che ormai da una decina di giornate si sono appaiate sulla vetta del girone e si contendono il primato giornata dopo giornata. A rendere ancora più interessante la sfida, oltre agli importanti equilibri di classifica in ballo, c'è la forte rivalità che intercorre fra i due club, entrambi con un passato glorioso fra le categorie più importanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Siena Livorno non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

QUI SIENA

Focalizzandoci sulla situazione in casa Siena, ha fatto scalpore il pesante K.O. dello scorso turno contro il Monza, che si è imposto al Franchi con un pesante 3-0 fra lo sconforto del pubblico. Non sono bastati, a mister Michele Mignani, i cinque cambi fatti nel secondo tempo per cambiare in tempo le sorti di una gara che si era messa nel peggiore dei modi, e stava sfuggendo di mano ai bianco-neri. Alla fine, complice l'autogol di Sbraga, il passivo è stato più pesante del previsto, e porterà i senesi ad affrontare con uno spirito diverso la gara contro il Livorno, Non tutto il male viene per nuocere, come si suol dire, per Mignani e i suoi; il primo K.O. stagionale, specie nella misura e nelle modalità con cui è arrivato, può essere un buon segnale per resettare e ripartire con ancora più cattiveria.

QUI LIVORNO

Il Livorno di Sottil, al contrario, arriva al Franchi nel pieno delle sue forze, ed in uno stato di forma invidiabile. Gli amaranto, che possiedono il vantaggio di aver già scontato il proprio turno di riposo, sono al momento a +2 sui rivali corregionali, ma con un potenziale margine di +8 se lo scontro diretto viene portato a casa. Per questo motivo la gara assume contorni ancora più importanti per la classifica del girone, e potrebbe costituire quel punto di svolta determinante per un'intera stagione. Starà alla squadra, dimostratasi fino ad ora pienamente all'altezza della aspettative, sfruttare il momento di difficoltà degli avversari e colpire con un affondo importante. Una gara di straordinaria importanza, per essere nel girone di andata, vede contrapposte Siena e Livorno in questo turno. I due allenatori metteranno in campo sicuramente uomini di esperienza ed affidabilità, per non sbagliare l'approccio ad una gara che non può essere fallita.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA LIVORNO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Mignani mette in campo un 4-3-3 con Pane in porta, Iapichino e Brumat terzini di difesa, D'Ambosio e Sbraga centrali. A centrocampo Vassallo e Cristiani saranno le mezzali, lasciando a Fabio Gerli la posizione in cabina di regia. In avanti spazio all'esperienza di Guberti e Campagnacci alle spalle dell'unica punta Marotta. Dall'altra parte il mister del Livorno Andrea Sottil inserisce in campo un 4-2-3-1 con Polidori in porta, linea a 4 composta da Franco, Gasbarro, Pirrello e Morelli a partire da sinistra. A centrocampo capitan Luci sarà in coppia con Giandonato, mentre il brasiliano Murilo sarà avanzato sulla trequarti. In attacco Doumbia e Valiani titolari alle spalle di Vantaggiato.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostici molto delicati per questa sfida, in cui si confrontano due gare dai valori molto vicini; i padroni di casa sono favoriti, come confermano le quote emesse dall'agenzia di scommesse SNAI che propongono il segno 1 a 2,45, il segno 2 per la vittoria del Livorno a quota 2,70 e il segno X, che identifica ovviamente il pareggio, a 3,05 volte la somma messa sul piatto.

