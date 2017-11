Siracusa Paganese/ Streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa Paganese: streaming video Sportube probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la dodicesima giornata del campionato di Serie C

Siracusa Paganese sarà diretta dal signor Gualtieri di Asti, si gioca sabato 4 novembre alle ore 14.30 e sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente il programma della dodicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C 2017-2018. Partita decisamente importanti nell'economia del girone meridionale di terza serie, tra due formazioni che stanno attraversando un momento delicato pur alle parti opposte della classifica. Le ultime due vittorie contro la Casertana in trasferta e contro la Virtus Francavilla in casa hanno portato il Siracusa da solo al terzo posto in classifica, ed hanno probabilmente regalato alla formazione aretusea la consapevolezza di poter lottare anche quest'anno ai piani alti della classifica. Un ciclo che prosegue dalla promozione dalla Serie D di due stagioni fa fino al grande campionato dell'anno scorso sotto la guida del mister Sottil.

Cambiata la guida tecnica quest'anno, il risultato non cambia, ed anzi il Siracusa sembra ancor più consapevole, visti e considerati i rischi che comporta dover confermare un campionato di gran livello. Gli ultimi due ko, contro il Rende in trasferta e contro il Monopoli in casa, peraltro entrambi di misura, hanno costretto invece la Paganese all'ultimo posto in classifica in coabitazione con l'Andria, ma con una partita in più giocata rispetto ai pugliesi. La formazione campana non riesce a ingranare la marcia come lo scorso anno, quando dopo un inizio difficile si tolse la soddisfazione di partecipare ai play off per la Serie B. La classifica in coda è ancora molto corta, ma l'impressione è che ai biancoblu manchi soprattutto qualcosa in attacco, con soli sette gol finora realizzati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE SIRACUSA-PAGANESE

Sfida che non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento o l'acquisto dell'evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio De Simone si scontreranno queste probabili formazioni: i padroni di casa del Siracusa giocheranno con Tomei tra i pali, Daffara sull'out difensivo di destra e Liotti sull'out difensivo di sinistra, mentre Magnani e Carmine Giordano saranno i due difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per l'argentino Spinelli e per Toscano, mentre Sandomenico, Parisi e Catania giocheranno in posizione avanzata a supporto dell'unica punta di ruolo, Scardina. La risposta della Paganese sarà affidata al portiere senegalese Gomis dietro una linea difensiva a quattro con Picone, Meroni, Piana e Della Corte schierati dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. Tascone e Carcione saranno i playmaker arretrati di centrocampo, mentre Scarpa, Cesaretti e Regolanti saranno di supporto all'attaccante di riferimento, Talamo.

LA CHIAVE TATTICA

Entrambi gli allenatori opteranno per il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, sia Bianco nel Siracusa sia Favo nella Paganese sceglieranno questo schieramento. Nello scorso campionato a Siracusa i siciliani, nel precedente del 23 aprile 2017, si sono imposti con un netto due a zero, firmato da una doppietta di Catania. Pareggio per uno a uno nel match d'andata a Pagani del 6 dicembre 2016, con gol di Spinelli per i siciliani e di Reginaldo per i campani.

QUOTE E PRONOSTICO

Classifica alla mano, quote comprensibilmente favorevoli al Siracusa, con i bookmaker che propongono a 1.53 con Bet365 l'affermazione interna dei siciliani, mentre Paddy Power quota 3.70 l'eventuale pareggio e Betclic moltiplica per 6.00 quanto investito sul successo in trasferta dei campani. La quota per l'over 2.5 viene fissata a 2.15 da Paddy Power, Bet365 quota invece 1.67 l'under 2.5.

