Trapani Akragas/ Streaming video e diretta Sportube probabili formazioni, quote, orario, risultato live

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Trapani-Akragas, LaPresse

Trapani Akragas è una partita che, diretta dal signor De Angeli di Abbiategrasso e in programma sabato 4 novembre alle ore 18.30, si gioca per la dodicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C 2017-2018. La vittoria in casa del Bisceglie, ottenuta con un rotondo tre a zero grazie alle reti di Marras, Murano ed Evacuo, ha restituito consapevolezza e fiducia ad un Trapani che vede però ancora lontano otto punti il Lecce capolista e quattro il Monopoli secondo, pur con una partita in meno disputata rispetto alle due battistrada.

La squadra di Calori dopo la retrocessione dalla Serie B dello scorso anno ha finito inevitabilmente con il pagare dazio, ritrovandosi a perdere punti forse inaspettati, considerando le credenziali con le quali i granata hanno iniziato il campionato. Ci sarà tempo per risalire la china, certo non bisognerà compiere passi falsi contro formazioni di bassa classifica come lo stesso Akragas, che perdendo contro la Sicula Leonzio nell'ultima giornata disputata ha complicato una classifica che, a quota nove punti, lo vede appena una lunghezza sopra la zona retrocessione. Un avvio di stagione funestato da diversi problemi societari per un Akragas che sembra però aver perso la concretezza che lo aveva contraddistinto nelle prime partite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE TRAPANI-AKRAGAS

Per gli appassionati non ci sarà la possibilità di seguire l'incontro in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, abbonandosi all'offerta del portale elevensports.it oppure acquistando la singola partita dal menu del sito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si troveranno faccia a faccia presso lo stadio Provinciale di Erice: Trapani in campo con Furlan in porta, Legittimo impiegato come esterno laterale difensivo di destra e Rizzo come esterno laterale difensivo di sinistra, mentre i due centrali della retroguardia saranno Fazio e Silvestri. A centrocampo spazio nel terzetto titolare per Maracchi, Bastoni e Palumbo, mentre Marras, Murano e il brasiliano Reginaldo partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo. Risponderà l'Akragas con Vono tra i pali e una difesa a tre composta da Genny Russo, Danese e Pisani. A centrocampo, la zona centrale sarà presidiata dal brasiliano Bruno Leonardo, da Lorenzo Longo e da Saitta, mentre Gaetano Navas giocherà come esterno laterale di destra e Carrotta come esterno laterale di sinistra, vista l'assenza di Sepe per squalifica, espulso per doppia ammonizione nel match in casa della Sicula Leonzio. Il tandem offensivo sarà invece composto da Salvemini e da Parigi.

LA CHIAVE TATTICA

Per Alessandro Calori confermato il 4-3-3 come modulo di riferimento per il Trapani, mentre per Di Napoli l'Akragas sarà schierato con il 3-5-2. Da molto tempo Trapani ed Akragas non si affrontano in sfide ufficiali: l'ultima volta è stata in uno dei gironi siciliani del campionato d'Eccellenza 2007/08, col Trapani che vinse col punteggio di due a zero il match casalingo e due a uno la sfida ad Agrigento. Il bilancio è comunque equilibrato con undici vittorie per l'Akragas, tredici per il Trapani e quattordici pareggi.

QUOTE E SCOMMESSE

Bookmaker convinti della maggiore forza dei siciliani, nettamente favoriti con quota 1.45 offerta da Betclic per l'affermazione interna, mentre Bet365 moltiplica per 4.00 l'investimento degli scommettitori sul pareggio e Paddy Power moltiplica per 7.00 quanto scommesso sul successo esterno agrigentino. L'over 2.5 viene fissato ad una quota di 2.10 da Paddy Power, l'under 2.5 a una quota di 1.75 da Bet365.

