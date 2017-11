Atalanta Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta Spal - LaPresse

Atalanta Spal, partita diretta dall’arbitro Chiffi, sarà un match valido per la dodicesima giornata di Serie A, per la precisione il posticipo delle ore 18.00 di domenica 5 novembre allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. L'Atalanta è reduce dalla brutta sconfitta sul campo dell'Udinese: il 2-1 ha fatto infuriare Gasperini e la società non tanto per il risultato in sé, ma per come è maturato. La squadra infatti si è mostrata poco incline al sacrificio, come se l'aver vinto le due partite precedenti avesse convinto l'ambiente di essersi rimesso in carreggiata in campionato. Per questo è scattato, subito dopo la fine della partita alla Dacia Arena, un ritiro punitivo per preparare la sfida di Europa League contro l'Apollon Limassol e questa contro la Spal, dove Gasperini vuole i 3 punti per riprendere la corsa all'Europa League. La formazione bergamasca dovrà però ritrovare in fretta l'aggressività e la capacità di puntare sul collettivo che le hanno permesso di vincere contro Bologna e Verona.

La Spal di Semplici si avvicina a questo match all'Azzurri d'Italia con rinnovato ottimismo dopo la vittoria contro il Genoa, arrivata grazie ad un goal di Antenucci che non solo ha regalato i 3 punti, ma che ha anche posto fine ad una serie di tre sconfitte consecutive subite contro Bologna, Sassuolo e Juventus. Fra le tre cadute quella che ha destato più preoccupazione è stata sicuramente quella contro i neroverdi, non tanto perché si trattava di uno scontro diretto, ma per l'errore madornale che ha regalato ai ragazzi di Bucchi il gol che poi si è rivelato decisivo e per la incapacità di reagire della Spal. Ora però è arrivata questa vittoria sul Genoa, sorpassato in classifica e ora in piena zona retrocessione. Gli estensi invece sono saliti ad 8 punti e ora Semplici vuole cominciare a fare anche punti fuori casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ATALANTA SPAL

Atalanta Spal sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento: appuntamento sui canali 206 e 252, cioè Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 2 HD (codice d'acquisto pay-per-view 408672) con possibilità di attivare l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPAL

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, Gasperini giocherà quasi sicuramente con il 3-4-2-1 e l'unico dubbio riguarda l'attacco, un reparto condizionato dai problemi fisici del Papu Gomez. Tornerà sicuramente a disposizione Freuler che si prenderà così la sua maglia da titolare a centrocampo. Nella Spal, che giocherà con il 3-5-2, non ci sarà Schiattarella, squalificato. Al suo posto in mediana scocca l'ora di Mora, mentre per quanto riguarda le altre scelte di formazione di Semplici, che dovrà fare ancora meno di Meret in porta, va detto che l'unico certo del posto in avanti è Antenucci, mentre come suo compagno di reparto sono il ballottaggio Paloschi e Borriello, entrambi ex Atalanta, con quest'ultimo leggermente favorito.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando a vedere le quote proposte dai bookmakers scopriamo come l'Atalanta nonostante la sconfitta di Udine parta favorita. La Snai quota una vittoria dei ragazzi di Gasperini a 1,30 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo della banda di Semplici appare per la Snai decisamente poco probabile, considerando che un colpo esterno della Spal viene pagato addirittura a 9,75. Un pareggio, che sicuramente farebbe felice la Spal, viene invece pagato 5,25 volte la scommessa.

