Cagliari Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cagliari-Verona (LAPRESSE)

Cagliari Verona, partita diretta dall’arbitro Guida, sarà un match valido per la dodicesima giornata di Serie A, alle ore 15.00 alla Sardegna Arena di Cagliari. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti per la salvezza e in particolare Fabio Pecchia sa bene che un altro passo falso potrebbe stavolta davvero costargli la panchina. Il Cagliari invece ha già cambiato guida tecnica e al momento è fuori dalla zona retrocessione con 9 punti conquistati. Tuttavia le vittorie di Spal e Crotone nell'ultimo turno hanno riavvicinato pericolosamente i sardi alla zona pericolosa della classifica. Nessuno si aspettava un campionato con simili problemi e l'allontanamento di Massimo Rastelli dopo la sconfitta per 3-0 in casa della Lazio è sembrata logica conseguenza di un inizio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Il ritorno di Lopez sulla panchina dei sardi ha prodotto subito una vittoria, arrivata però contro il derelitto Benvenento e soltanto allo scadere grazie a Pavoletti, capace di ridare il vantaggio ai sardi all'ultimo assalto dopo il pareggio dei campani. Contro iL Torino i sardi hanno mostrato dei miglioramenti nel gioco, passando addirittura in vantaggio, ma poi il maggior tasso tecnico dei padroni di casa è venuto fuori e alla fine i rossoblu sono tornati a casa con una sconfitta per 2-1 che li tiene pericolosamente vicini alla zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CAGLIARI VERONA

Cagliari Verona sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento: appuntamento su Sky Calcio 5 (codice d'acquisto 408694) con possibilità di attivare l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Super Calcio va in onda Diretta Gol Serie A, programma che fornisce highlights e reti in tempo reale da tutti i campi.

Ora arriva questo match contro il Verona assolutamente da vincere per poter giungere alla sosta con un po' di tranquillità in più. Il Verona di Pecchia al momento ha 6 punti e quindi ha bisogno assolutamente dei 3 punti proprio per agganciare i sardi e rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Gli scaligeri arrivano da una sconfitta casalinga contro l'Inter di Spalletti, che ha dovuto faticare molto per riuscire a portare a casa una vittoria per 2-1 e mantenersi in scia al Napoli, ma anche da altri due rovesci, i ko nel derby contro il Chievo (3-2) e l'Atalanta fuori casa (un secco 3-0 che non ha ammesso repliche). L'ultima vittoria è quella ottenuta contro il Benevento e ora Pecchia ed i suoi ragazzi sono chiamati ad invertire la tendenza e trovare nuovamente i 3 punti per riprendere così a sperare nella salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA

Andiamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni delle due compagini: il Cagliari si presenterà in campo con il 4-3-3 oppure con il 3-4-1-2 e Lopez punta sulla voglia di riscatto di Pavoletti, in un attacco con un ballottaggio possibile tra Farias e Sau. Anche Pecchia si affiderà al 4-3-3, anche se stavolta dovrebbe esserci Pazzini dal primo minuto: l'esperto bomber fino a questo momento ha segnato sempre e solo su calcio di rigore, ma in partite come questa, dove i punti pesano il doppio, uno con la sua esperienza potrebbe effettivamente fare la differenza. In cabina di regia si prospetta un duello Zuculini-Fossati per l’unica maglia a disposizione.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando a vedere le quote dei bookmakers si scopre come i sardi partano con i favori del pronostico. La Snai quota una vittoria interna dei ragazzi di Lopez a 1,85 volte l'eventuale scommessa che si dovesse decidere di effettuare, mentre una vittoria del Verona, che sicuramente salverebbe la panchina di Pecchia in questo modo, viene invece pagata 4,25 volte l'eventuale cifra che si dovesse decidere di scommettere. Un pareggio, che classifica alla mano non servirebbe a nessuna delle due formazioni, viene invece quotato dalla Snai a 3,55 volte la cifra scommessa.

