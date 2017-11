Chelsea Manchester United/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato l

Chelsea Manchester United info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. Di scena la sfida dello Stamford Bridge fra i Blues e i Red Devils

05 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Antonio Conte, allenatore Chelsea - LaPresse

Fra le partite più interessanti dell’undicesima giornata della Premier League, vi è senza dubbio quella fra il Chelsea e il Manchester United. Allo Stamford Bridge di Londra, Antonio Conte ospiterà i Red Devils di José Mourinho, per una gara che si preannuncia infuocata sia in campo quanto sulle panchine, viste le forti personalità dei due tecnici e tenendo conto del fatto che i due non si amano alla follia. Una partita che nessuna delle due formazioni vuole perdere, perché i Blues sono in crisi, e perché i Diavoli Rossi vogliono rimanere ancorati ai cugini del Citizens. Andiamo a vedere le probabili formazioni del match.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita fra i londinesi e i Diavoli Rossi sarà visibile in diretta tv ma solo per gli abbonati a Sky Sport. I canali dedicati saranno Sky Sport 3 e Sky Sport Mix, e vi ricordiamo anche l’applicazione Sky Go per la diretta streaming via pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER UNITED

Partiamo dai padroni di casa del Chelsea, con Antonio Conte che dovrà rinunciare ancora una volta alla stella Kanté, nonché all’ala destra Victor Moses, entrambi fermi ai box per problemi a livello muscolare. Probabile 3-4-2-1 per la squadra londinese, dove troveremo il solito Courtois a curare la porta, schierato alle spalle della difesa, con capitan Cahill in mezzo, affiancato dall’ex Roma Rudiger a destra, e David Luiz a sinistra, con Zappacosta che si accomoda quindi in panchina. A centrocampo, linea mediana occupata da Fabregas e Bakayoko, che avranno il compito di far ragionare la propria squadra, mentre sulle due corsie avremo Azpilicueta largo a destra con l’ex Fiorentina Alonso a sinistra. Infine l’attacco, dove Alvaro Morata sarà la solita boa di riferimento, con alle sue spalle la stella belga Eden Hazard affiancata dall’ex Barcellona, Pedro.

Vediamo anche le probabili formazioni del Manchester United, con Mourinho che registra i soliti infortunati di lunga data, leggasi Rojo, Carrick, Pogba, Fellaini e infine Zlatan Ibrahimovic. I Red Devils dovrebbero presentarsi allo Stamford Bridge con un classico 4-2-3-1 dove Lukaku sarà la prima punta centrale, mentre Mata agirà largo a destra, con il talento Martial a sinistra, e in mezzo, nella classica posizione di trequartista, ballottaggio fra Lingard e Mkhitaryan, con il secondo in leggero vantaggio anche perché il primo non sembrerebbe essere al 100%. Sulla linea mediana, scelte obbligate con Matic affiancato da Ander Herrera, mentre in difesa agiranno capitan Smalling e Bailly al centro, con Blind e Darmian sulle due corsie rispettivamente nel ruolo di terzino sinistro e destro. In porta, infine, troveremo il numero 1 De Gea.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere le quote per la partita dello Stamford Bridge, basandoci sulle info dell’agenzia di scommesse Snai. Chelsea favoriti per la gara di oggi, visto che il segno 1 è dato a 2.45 (quota comunque molto alta), mentre il successo del Manchester United paga 3.10 volte la nostra puntata. Il segno X, il pareggio, è infine quotato 3.10.

