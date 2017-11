Chievo-Napoli/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Chievo-Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 12^ giornata di Serie A

05 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Chievo-Napoli, LaPresse

Chievo-Napoli, diretta dal signor Massa di Imperia, domenica 5 novembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata d'andata nel massimo campionato. Prima della sosta per l'assalto della Nazionale di Ventura al Mondiale, il Napoli dovrà provare a compiere un ultimo sforzo per mantenere la testa della classifica. In casa contro il Chievo gli azzurri cercheranno la terza vittoria consecutiva dopo l'unico pari fin qui ottenuto in campionato, quello casalingo contro l'Inter. La squadra di Sarri dovrà però fare i conti anche con gli strascichi della partita in Champions League contro il Manchester City, che oltre a sancire la probabile eliminazioni della squadra, ha anche privato i campani di un elemento cardine come Ghoulam per molti mesi, con l'esterno algerino che ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio. Sarri maledice gli infortuni ma ora dovrà affidarsi a Maggio e Mario Rui per mantenere il ritmo forsennato che alle spalle stanno tenendo anche Inter, Juventus e Lazio per non veder complicarsi anche il cammino in campionato. La trasferta in casa del Chievo presenta delle insidie, con gli scaligeri reduci da due pesanti sconfitte e da otto gol subiti negli ultimi due match, score che non permettono alla squadra di Maran di crogiolarsi in rilassamenti di sorta, anche se il Chievo resta al momento lontano ben nove punti dalla zona retrocessione. Vincere l'undicesima partita in dodici giornate di campionato sarebbe comunque un attestato di forza importante per un Napoli che vede sempre più nel campionato il suo fronte principale.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE CHIEVO-NAPOLI

Diretta tv di Chievo Napoli disponibile sia per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 1 HD, sia per gli abbonati Sky sui canali 201 (Sky Sport 1 HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del satellite. I siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it garantiranno la diretta streaming video via internet agli abbonati alle due piattaforme.

IL CONTESTO

La vittoria nel derby, tre a due sofferto ma importantissimo contro i cugini dell'Hellas Verona, aveva messo in luce un Chievo per l'ennesimo anno competitivo e soprattutto capace in poche giornate di porsi al di sopra della bagarre per non retrocedere. Forse un rilassamento, alcune circostanze sfavorevoli, ma nelle ultime due partite i gialloblu hanno subito due pesanti uno a quattro, in casa contro il Milan e in trasferta contro la Sampdoria, che rendono importante un cambio di passo per non gettare al vento quanto di buono fatto nell'ottima partenza di questa stagione. Per il Napoli invece finora si può tranquillamente parlare di delizia campionato e croce Champions. In Serie A la squadra di Sarri, con le ultime vittorie contro Genoa e Sassuolo, ha mantenuto la testa della classifica e si sta confermando competitiva per una lotta Scudetto che appare serratissima. L'ultimo ko, due a quattro, contro il Manchester City ha invece forse compromesso il cammino nella massima competizione europea, pur essendo ancora vivo un filo di speranza. Sarri si preoccupa del contraccolpo psicologico e soprattutto degli infortuni in chiave campionato.

I PRECEDENTI

Il 19 febbraio scorso si è disputato l'ultimo precedente allo stadio Bentegodi tra Chievo e Napoli, gli azzurri si sono imposti con un rotondo tre a uno grazie alle reti di Insigne, Hamsik e Zielinski, mentre il Chievo è riuscito solamente ad accorciare le distanze con Meggiorini. Il Napoli ha vinto le ultime quattro sfide di campionato in casa del Chievo, che si è imposto per l'ultima volta tra le mura amiche contro i partenopei il 10 marzo 2013, due a zero con le reti di Dramé e Thereau. Negli incroci ufficiali a Verona, Chievo e Napoli non hanno mai pareggiato (solo due gli incontri terminati in parità, entrambi disputati in Campania: lo zero a zero del 25 aprile 1999 in Serie B e l'uno a uno del 25 gennaio 2014).

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote sul match indicano un Napoli comunque favorito dalle agenzie di scommesse, con vittoria esterna quotata 1.40 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 5.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Betclic alza fino a 8.25 la quota per il successo interno dei veronesi. L'over 2.5 viene quotato 1.57 da Bet365, l'under 2.5 viene invece proposto ad una quota di 2.45 da Paddy Power.

