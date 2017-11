Cuneo Arzachena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cuneo Arzachena: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la dodicesima giornata del girone A di Serie C

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cuneo Arzachena, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Cuneo Arzachena sarà diretta dall'arbitro Daniele Rutella della sezione di Enna; si gioca per la dodicesima giornata nel girone A della Serie C 2017-2018, squadre in campo alle ore 14:30 di domenica 5 novembre. Una vittoria che può dare morale in un derby, la voglia di rialzarsi. Arzachena e Cuneo arrivano a questa sfida in due situazioni di classifica totalmente opposte. I padroni di casa cercano il colpaccio per tornare a vincere dopo un momento nero: solo due vittorie e cinque sconfitte in campionato, che hanno compromesso moltissimo il cammino dei piemontesi. Serve una reazione, ma i sardi sono in forma e possono davvero tentare un assalto alle posizioni di vertice: non sarà semplice fermare le ambizioni dell'Arzachena, soprattutto dopo il 3-0 rifilato all'Olbia. Un momento da cui bisogna ripartire per trovare lo slancio giusto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Cuneo Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO ARZACHENA

Mister Massimo Gardano schiererà un probabile 3-5-2, con Stancampiano in porta. In difesa dovrebbero essere riconfermati Baschirotto, Conrotto e Boni. Dubbio sulla corsia esterna tra Anastasia e Aperi, mentre Testoni sembra essere riconfermato sulla corsia sinistra. A centrocampo Secondo, Pellini, Rosso e Cristini si giocano le tre maglie da titolare disponibili: non sarà affatto semplice capire chi scenderà in campo nella sfida contro i sardi. In attacco nessun dubbio: Zamparo e Dell'Agnello dovrebbero essere i due titolari, ma tutto verrà deciso nelle prossime ore. Solo l'ultimo allenamento ci saprà dire con certezza chi verrà schierato dal primo minuto.

Gli ospiti, reduci dal derby vinto contro l'Olbia, scenderanno in campo con Ruzittu tra i pali e un probabile 4-4-2. Arboleda, Peana, La Rosa e Sbardella dovrebbero andare a comporre il reparto difensivo, mentre Lisai, Aiana e Bertoldi si giocano due posti a centrocampo. Vano e Piroli dovrebbero essere riconfermati sui lati. In attacco Curcio e Sanna sembrano essere favoriti per partire dal primo minuto, ma occhio a Taufer, che potrebbe essere impiegato in questa sfida.

LA CHIAVE TATTICA

Non è facile capire come i padroni di casa si approcceranno a questa sfida. Infatti non sarà per nulla semplice capire quali saranno le tattiche dei piemontesi, che in questo momento hanno un disperato bisogno di punti. Si deve vincere, altrimenti si rischia molto con questa classifica. Proprio per questo motivo è necessario portare a casa punti pesanti, altrimenti potrebbe essere troppo tardi. L'Arzachena non vuole rischiare, soprattutto in una trasferta del genere che potrebbe essere presa con le molle. Vedremo dunque due squadre statiche, senza un vero e proprio obiettivo. Poche azioni offensive, sopratutto nel primo tempo. Gara bloccata e con pochi goal, anche per via dell'attacco poco prolifico dei padroni di casa.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote di Eurobet, i padroni di casa e gli ospiti sono favoriti allo stesso modo. Infatti sia in caso di segno 1 che in caso di segno 2, la quota sarà di 2.65. Il pareggio, invece, è quotato a 3.05. Interessante il segno Under 2.5, dato a 1.70, mentre il segno Over 2.5 è quotato a 2.02. Goal e no Goal hanno praticamente la stessa quotazione: 1.75 nel primo caso, 1.95 nel secondo.

© Riproduzione Riservata.