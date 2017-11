Empoli Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Empoli-Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B per la 13^ giornata, domenica 5 novembre

05 novembre 2017

Empoli Spezia, diretta dall’arbitro Pinzani, si disputerà domenica alle 17:30 allo stadio Carlo Castellani della città toscana. Sarà il primo posticipo della 13^ giornata di Serie B. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta sul difficile campo della Salernitana, vogliono tornare al successo. I toscani sono stati battuti al Castellani soltanto dal Cittadella, vincendo tutte le altre quattro gare. Un rendimento, che permette alla squadra di Vivarini di essere ai vertici della classifica del torneo. Sarà un compito non facile per gli Azzurri riuscire a rimanere in testa fino alla fine del campionato ed evitare di passare per i playoff, ma in un torneo così estremamente equilibrato la missione promozione diretta potrebbe richiedere meno punti rispetto allo scorso anno. Ci sarà in ogni caso da battere la concorrenza di formazioni molto attrezzate come Frosinone e Bari, che hanno materialmente i mezzi sulla carta per fare tanta strada.

Il prossimo avversario dell'Empoli di Vivarini è uno Spezia che, rispetto alle passate stagioni, ha decisamente ridimensionato le proprie ambizioni, e potrebbe quest'anno accontentarsi di una sorta di anno zero prima di ripartire con un nuovo e più entusiasmante progetto. Ripercorrendo in breve il cammino dei liguri negli scorsi anni, infatti, dopo la buona ma a tratti deludente gestione tutta "croata" di Bjelica, anche con l'avvento di Di Carlo non sono riusciti a lottare concretamente per l'obiettivo promozione. La società bianconera, che in cinque anni consecutivi in cadetteria ha investito tante risorse per la squadra ed espressamente voluto qualità tecniche e del gioco importanti per il suo Spezia, con l'ingaggio di Fabio Gallo potrebbe aver aperto una nuova era per la squadra. Bando alle ciance e più attenzione alla concretezza per raggiungere in pochi anni quello che è sempre sfuggito per mancanza di quella tenacia che in questo torneo fa la differenza. In campionato, i liguri sono reduci dal pareggio interno ad occhiali contro il Cittadella, e l'ultima vittoria risale al 4-2 casalingo contro il Perugia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Empoli-Spezia sarà trasmessa in diretta tv dalla piattaforma satellitare in esclusiva sul canale Sky Calcio 3 HD, il numero 253. I clienti Sky potranno dunque seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; se non abbonati ai corrispondenti pacchetti, potranno comunque acquistare il match in pay-per-view con il codice 409252.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPEZIA

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Vivarini punta alla conferma del compatto 3-4-2-1 con cui ha schierato la squadra nella sfida di Salerno. In porta spazio come sempre a Provedel, con Romagnoli, Luperto e Veseli in difesa. A centrocampo Castagnetti e Bennacer saranno i due titolari al centro della mediana, con Di Lorenzo a destra e Manuel Pasqual, autore di una splendida rete all'Arechi, a giostrare dell'altro lato del campo. In avanti Kranic e Ninkovic saranno alle spalle di Caputo, che dovrebbe giocare nonostante un fastidio alla coscia, con Donnarumma tenuto fuori per precauzione.

Dall'altra parte, Gallo schiera un 4-3-3 con Di Gennaro in porta, Lopez, Giani, Masi e De Col in difesa. A centrocampo nessun problema per la conferma di Bolzoni al centro, con Acampora e Giorgi ai lati. In attacco Marilungo e Mastinu comporranno il tridente insieme all'unica punta Granoche, con Forte e Gilardini che scalpitano per giocare almeno a gara in corso. Pochi problemi per il tecnico Vivarini, che dovrebbe avere quasi l'intero organico a propria disposizione per la prossima gara; maggiori preoccupazioni, invece, per Gallo, che in settimana ha disposto lavoro conservativo per Vignali e Pessina, e deve ritrovare a pieno titolo la condizione di Alberto Gilardino, che nonostante i suoi 35 anni è arrivato in cadetteria per lasciare il segno.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote offerte da SNAI su Empoli Spezia, per il segno 1 della vittoria toscana si arriva a 1,60, mentre il segno 2 per un colpaccio ligure è quotato 5,75. Infine, il segno X per il pareggio è dato a 3,60 volte la posta in palio.

