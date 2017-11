FABIO BORINI/ Video, che testata in Sassuolo-Milan!

Fabio Borini, che testata in Sassuolo-Milan! Curioso incidente, per fortuna senza conseguenze, per l'attaccante rossonero, caduto malamente in un tentativo di rovesciata

05 novembre 2017 Fabio Belli

Fabio Borini (foto LaPresse)

Curioso incidente per Fabio Borini, nel match che sta vedendo il Milan impegnato in casa del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel posticipo della dodicesima giornata di campionato. L’attaccante rossonero, con un tentativo in rovesciata, ha mancato il pallone battendo violentemente la testa a terra. Fortunatamente, dopo l’intervento dei medici, il colpo sembra non aver avuto conseguenze e Borini ha potuto riprendere il gioco contro i neroverdi. Sventato fortunatamente ogni possibile danno per il colpo subito, si può quasi sorridere della giocata di Borini che ricorda un po’ l’azione del portiere del Mainz, che sabato ha provato a rinviare il pallone quando lo stesso era già sfilato alle sue spalle. Certo con i colpi in testa non c’è da scherzare, ma ai primi controlli è apparso evidente come la caduta sia stata senza conseguenze, consentendo a Borini di proseguire la partita regolarmente.

FABIO BORINI, UN VERO JOLLY PER MONTELLA

Buon per Vincenzo Montella, visto che Fabio Borini è stato una delle poche certezze per la formazione milanista in un avvio di stagione molto complicato, con risultati più deludenti rispetto a quelli che il Milan poteva aspettarsi dopo la faraonica campagna acquisti portata avanti. La versatilità di Borini è stata fondamentale, impiegato sulla fascia è riuscito a fornire un apporto maggiore in una squadra che comunque sta avendo diverse difficoltà. Anche in partite sfortunate come il derby, in cui il Milan si è ritrovato sconfitto in extremis, la generosità di Borini è stata sotto gli occhi di tutti: tornato in Italia dopo una lunga esperienza in Inghilterra, l’attaccante vorrebbe sfruttare l’esperienza in rossonero per tornare anche nel giro della Nazionale, perduto prima della partenza per l’Inghilterra. Difficile, visto il momento vissuto dagli Azzurri e dal Milan, ma sicuramente Borini per caratteristiche sarà l’ultimo a mollare: anche se dovrà fare attenzione a determinate giocate particolarmente “ardite”, come la rovesciata mancata di questa sera.

