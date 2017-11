Feralpisalò Padova/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Feralpisalò Padova, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Feralpisalò Padova, partita che viene diretta dall'arbitro Luca Zufferli, si gioca alle ore 18:30 di domenica 5 novembre ed è valida per la dodicesima giornata della Serie C 2017-2018 (girone B). Al momento, la Feralpisalò è una delle squadre più in forma di tutto il campionato, perché reduce da due vittorie consecutive, contro Ravenna e Gubbio, che hanno portato la formazione bresciana in ottava posizione a quota 16 punti. Un ruolino di marcia ottimo quello fatto registrare dalla formazione bresciana nel mese di ottobre, frutto di 2 vittorie e tre pareggi.

In pochi ad inizio stagione avrebbero creduto che la Feralpisalò potesse mantenere questo livello di gioco così a lungo, ed ora che il campionato si avvia alla sua parte centrale i bresciani sono pronti a prendersi ulteriori soddisfazioni. Dovranno però prestazione un'attenzione masima al Padova, considerando il fatto che i biancoscudati sono una formazione imprevedibile. Nell'ultima partita disputata, i veneti hanno vinto il big match contro la Bassano Virtus, sfruttando il turno casalingo e imponendosi di misura con il risultato finale di 1-0. Tre punti importantissimi per il Padova, che con l'ultima vittoria del weekend scorso è ora in prima posizione a quota 22 punti, con una lunghezza di margine rispetto a Renate e Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Feralpisalò Padova non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO' PADOVA

La Feralpisalò dovrà compiere una vera e propria impresa per conquistare la terza vittoria consecutiva, perché allo stadio Lino Turina arriva la corazzata Padova, intenzionata a conquistare il quinto successo nelle ultime sei gare disputate. Per la Feralpisalò potrebbe anche trattarsi di una mission impossible, ma gli uomini di mister Michele Serena vogliono dimostrare ai propri tifosi di poter gareggiare ad armi pari anche con le migliori della classe. Contro il Gubbio, mister Serena ha schierato i suoi ragazzi con il modulo 3-5-2. In porta Caglioni. Difesa a tre composta da Parodi, Emerson e Ranellucci. A centrocampo il regista Staiti insieme a Capodaglio e Boldini, mentre Martin e Vitofrancesco sugli esterni. In attacco la coppia offensiva composta da Ferretti e Guerra. Partita risolta al 93 minuto da un gol Simone Guerra, su calcio di rigore. Per Guerra è l'ottavo centro stagionale, a conferma della sua importanza per tutta la squadra. La Feralpisalò era passata in vantaggio con un gol di Ferretti al secondo minuto del primo tempo, per poi essere raggiunta da Kalombo al 76 minuto, con il terzino destro alla sua terza rete in campionato.

A Brescia arriverà la quinta vittoria nelle ultime sei partite? E' ciò che si chiedono addetti ai lavori e tifosi del Padova, una delle più belle realtà del campionato di Serie C, girone B. I biancoscudati vogliono i tre punti per cullare il sogno della promozione diretta in Serie B. Nell'ultima gara disputata contro il Bassano Virtus, il Padova è riuscito nell'impresa di vincere per 1-0, conquistando la vetta della classifica del girone B. Bisoli sta compiendo un ottimo lavoro a Padova, tanto che adesso tutti hanno paura della sua squadra. Contro il Bassano, il Padova si è schierato con il 4-3-1-2. In porta Bindi. Difesa a quattro con Madonna, Cappelletti, Trevisan e Contessa. A centrocampo Serena, Pinzi e Bilinghieri. In attacco Capello-Guidone supportati dal trequartista Pulzetti. Match winner dell'incontro l'attaccante Capello, a segno su calcio di rigore al minuto 31 del primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l'agenzia di scommesse Eurobet, per questa partita i padroni di casa favoriti (2.50 segno 1 Feralpisalò), visto che il segno 2 per la vittoria del Padova è quotato a 2.85; il pareggio vale 3.05 volte la cifra messa sul piatto, in ogni caso si tratta di quote piuttosto equilibrate e dunque le vincite su 1X2 finale non sono altissime.

