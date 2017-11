Fermana AlbinoLeffe/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fermana AlbinoLeffe: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la dodicesima giornata del girone B di Serie C

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Fermana AlbinoLeffe, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Fermana AlbinoLeffe, partita che sarà diretta dal signor Alessio Clerico, va in scena alle ore 14:30 di domenica 5 novembre per la dodicesima giornata del girone B nel campionato di Serie C 2017-2018.Fermana e Albinoleffe sono due formazioni divise in classifica da soltanto 4 punti, e che per gran parte di questo inizio di stagione hanno condiviso il posizionamento nelle stesse zone della graduatoria; per entrambe le formazioni, però, c'è ancora un turno da riposo da scontare, motivo per cui bisogna allungare quanto più possibile il passo prima di giungere alla giornata in cui si resterà fermi. I marchigiani, formazione allenata anche quest'anno da Flavio Destro, sono alla ricerca di una vittoria che manca ormai dal lontano 24 settembre, con il successo per 5-1 sul campo del Santarcangelo. Proprio nel mese di settembre i giallo-blu hanno vissuto il proprio miglior periodo di forma, coronato da 3 successi di fila in 10 giorni e da una rapida scalata delle posizioni nel girone B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fermana Albinoleffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Da allora, complici alcune situazioni legate ad infortuni e a equivoci dal punto di vista tattico, la Fermana non ha più vinto, e dopo due sconfitte consecutive è riuscita nelle ultime 3 a fare 3 pareggi. Tre punti, quelli nei difficili match contro Vicenza, Reggiana e Pordenone, che consentono di muovere la classifica e di alzare comunque l'autostima, data anche la caratura degli avversari. Il desiderio dei tifosi, però. è di rivedere quella squadra che in quel trittico di gare del mese di settembre aveva dimostrato di potersi inserire nella griglia play-off, e di poter essere un outsider di questa stagione. L?avversario di questo turno è, invece, una formazione che vive un momento completamente diverso della propria stagione, e che sembra intenzionata a mantenere vivo il filotto di risultati utili di fila che dura da un mese. Sono 5, infatti, le gare in cui l'Albinoleffe di Max Alvini è rimasta imbattuta, vincendo due trasferte contro Modena e Ravenna (più che alla portata a dire la verità) e collezionando degli ottimi pareggi in tre difficili match interni. Con la trasferta di Fermo i lombardi puntano a dare seguito ad un trend in trasferta che li vede quarta miglior squadra del girone (9 punti lontano dall'Atleti Azzurri). Un dato importante: quando i celesti vanno in gol, solitamente la portano anche a casa, ma non riescono a pareggiarla se non segnano in trasferta. Non esistono precedenti in tempi recenti fra le due squadre, che negli ultimi anni di Lega Pro sono state sempre inserite in due gironi diversi.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA ALBINOLEFFE

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Destro schiera un 4-3-3 con Valentini in porta, Sperotto, Comotto, Gennari e Clemente da sinistra verso destra nella linea di difesa. A centrocampo Grieco giocherà insieme ad Urbinati e Misin nella linea a 3 della mediana, mentre in attacco Petrucci e Lupoli saranno ai lati di Sansovini nela tridente. Probabile l'ingresso a gara in corso per i due nigeriani Akammadu e Udoh, aggregati alla rosa nell'inizio di stagione per dare un contributo alla squadra. Dall'altra parte l'Albinoleffe scende in campo con un classico 3-5-2 che vede la presenza di Coser in porta, Mondonico, Gavazzi e Zaffagnini in difesa. A centrocampo cintura formata da Gelli, Di Ceglie, Giorgione, Agnello e Gonzi. In attacco avanza a seconda punta Alessandro Sbaffo, che sarà alle spalle di Kouko.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote offerte dall'agenzia di scommesse SNAI per questa partita sono: segno 1 per la vittoria della Fermana a 2,55 e segno 2 per la vittoria dell'AlbinoLeffe a 2,65. Il segno X, equivalente ovviamente all'ipotesi pareggio, vi permetterebbe di guadagnare 2,95 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.