Fiorentina-Roma/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Fiorentina-Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 12^ giornata di Serie A

05 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Fiorentina-Roma, LaPresse

Fiorentina-Roma, diretta dall'arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è in programma allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze domenica 5 novembre 2017 alle ore 15.00, si tratta forse della sfida più importante tra quelle in programma per la dodicesima giornata di Serie A 2017-18. Banco di prova importantissimo per i padroni di casa, che hanno cominciato la stagione a fari spenti, considerando anche il mercato estivo piuttosto dimesso che ha visto partire giocatori di indiscusso talento come Vecino, Borja Valero (entrambi stanno facendo la fortuna della nuova Inter di Spalletti) e Kalinic. Tuttavia Stefano Pioli sta compiendo un buon lavoro valorizzando il materiale che ha a disposizione, in questo momento i viola occupano la parte sinistra della classifica grazie a tre vittorie consecutive, la striscia di risultati positivi si è però interrotta domenica scorsa allo Scida di Crotone quando la squadra di Nicola ha interrotto la corsa della compagine toscana.

La Roma farebbe comunque bene a non sottovalutare questa Fiorentina, capace di raccogliere tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare interne tra le mura amiche del Franchi. Ma anche Chiesa e compagni dovranno stare molto attenti ad affrontare l'avversario che ospiteranno, la Roma di Di Francesco sta superando ogni aspettativa: chi temeva che il nuovo tecnico non potesse rivelarsi all'altezza del suo predecessore si starà sicuramente ricredendo a suon di risultati pesanti, come il 3 a 0 rifilato al Chelsea campione d'Inghilterra in Champions League, o le ultime tre vittorie di misura in campionato che hanno evidenziato una difesa di ferro (grazie a Juan Jesus nella Capitale tutti si sono già scordati di Rudiger) e un'ottima gestione della partita, cosa su cui aveva mostrato invece parecchi limiti il Sassuolo fino alla scorsa stagione quand'era allenato da Di Francesco. Avendo una partita in meno rispetto alle altre big del campionato, la Roma è ampiamente in corsa per un posto nei primi quattro, senza dimenticare che in trasferta i giallorossi, al pari di Lazio e Napoli, non hanno mai perso un punto nelle quattro gare esterne sin qui disputate.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE FIORENTINA-ROMA

Fiorentina-Roma, data l'importanza di entrambe le squadre, avrà un ampia copertura televisiva: Sky Sport trasmetterà l'incontro via satellite, diretta tv sul canale 253 della propria piattaforma; sul digitale terrestre il match sarà visibile sui canali 371 e 381, occupati dalle versioni in SD e HD di Premium Sport. Per la diretta streaming video su internet le alternative (legali) come al solito sono due quando si tratta di Serie A: Sky Go e Premium Play.

I PRECEDENTI

L'ultimo scontro diretto tra Fiorentina e Roma risale allo scorso 7 febbraio quando allo Stadio Olimpico della Capitale i giallorossi si imposero con un clamoroso 4 a 0: doppietta di Dzeko, a segno anche Fazio e Nainggolan. L'ultima vittoria dei viola è datata 18 settembre 2016, al Franchi i padroni di casa batterono di misura gli ospiti per 1 a 0 grazie al gol decisivo di Badelj a otto minuti dal novantesimo. Risulta anche un precedente in campo internazionale, nell'edizione 2014-15 dell'Europa League le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale, il doppio confronto se lo aggiudicò la Fiorentina: 1-1 all'andata in casa, 3-0 al ritorno in traferta. Da quando i viola sono tornati in Serie A dopo il fallimento, il bilancio è di 18 vittorie per la Roma, 6 successi per la Fiorentina e 7 pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

I padroni di casa potrebbero fare il loro ingresso sul terreno di gioco con il seguente undici: in porta ci sarà come al solito Sportiello che prenderà posto tra i pali dietro alla linea difensiva composta dai centrali Astori e Pezzella e dai terzini Biraghi (che occupera la corsia di sinistra) e Gaspar (sulla destra); l'ex-Torino Benassi guiderà il centrocampo assieme al francese Veretout e al mediano Badelj, uno dei pochi superstiti dell'era Paulo Sousa; dovrebbe essere confermato anche il tridente d'attacco con il figlio d'arte Giovanni Simeone e al suo fianco le ali Chiesa e Gil Dias. Per quanto riguarda i giallorossi, sarà il brasiliano Alisson a difendere il fortino sotto il sette, in difesa Fazio e Juan Jesus sono diventati una garanzia ma non è detto che Di Francesco non impieghi Manolas dal primo minuto, con ogni probabilità Kolarov e Florenzi saranno i due esterni. Con De Rossi padrone incontrastato della linea mediana, i suoi partner di reparto dovrebbero essere Nainggolan e Pellegrini, considerando che ultimamente Strootman non sta affatto brillando. A differenza di El Shaarawy che sicuramente vedremo nel tridente d'attacco che prevede anche la presenza di Dzeko e Perotti.

LA CHIAVE TATTICA

Pioli è ancora indeciso se continuare con il 4-3-3 oppure tornare al 4-2-3-1, modulo che si rivelò spesso e volentieri la scelta vincente ai tempi in cui allenava la Lazio. Di Francesco invece non ha motivi per stravolgere il suo 4-3-3, già abbondantemente utilizzato durante l'esperienza sulla panchina del Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker danno la Roma per favorita, e non potrebbe essere altrimenti visto l'ottimo momento che sta attraversando la squadra di Di Francesco: una vittoria dei giallorossi al Franchi viene data a 2,35 su Bwin, quote leggermente più alte per il risultato di parità (3,60 su Unibet) e per il successo dei viola, valutato a 3,00 dall'agenzia di scommesse WilliamHill. Entrambe le squadre sono votate all'attacco, per cui non bisogna stupirsi se su PaddyPower la quota dell'Over (1,60) è più bassa rispetto all'Under (2,25). Inoltre il quarto 1 a 0 consecutivo in campionato a favore della Roma viene dato a 10,50 su Betclic.

© Riproduzione Riservata.