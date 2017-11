Inter-Torino/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Inter-Torino: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 12^ giornata di Serie A

05 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Inter-Torino, LaPresse

Inter-Torino, diretta dal signor Orsato di Schio, domenica 5 novembre 2017 alle ore 12.30, sarà il lunch match nel programma della dodicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Sfida di grande importanza anche e soprattutto dal punto di vista della continuità e della tenuta mentale per l'Inter, che affronterà un Torino che non può certo crogiolarsi sulla vittoria casalinga ottenuta contro il Cagliari domenica scorsa, visti gli scarsi risultati in precedenza. Ancora imbattuta, la squadra di Spalletti insegue il Napoli capolista a due lunghezze di distanza, ma continua ad avere una concretezza che dai tempi della squadra di Mourinho non si vedeva tra le fila interiste. D'altronde mai l'Inter nelle prime undici giornate di campionato aveva ottenuto nove vittorie e due pareggi, miglior partenza di sempre in questo arco di partite della lunga storia del sodalizio nerazzurro. Nelle zone alte della classifica si marcia a ritmi folli ed è dunque prematuro parlare di Scudetto, ma l'Inter ha dimostrato di esserci e di aver comunque voltato pagina rispetto alla precedente stagione, che non ha portato neppure la qualificazione alle Coppe Europee.

Dovrà fare i conti con la solidità interista un Torino che quest'anno vede la porta dell'Europa League concretamente più alla portata grazie alla wild card del settimo posto, che si libererebbe nel caso, sempre assai probabile, che la Coppa Italia finisse tra le mani di una delle prime sei in classifica. Per farcela però i granata dovranno evitare periodi neri come quelli vissuti prima della vittoria contro il Cagliari, quando anche i pareggi contro Crotone e Verona sono stati percepiti come occasioni sprecate per i granata, che speravano almeno di essere più vicini al sesto posto, attualmente occupato dalla Sampdoria a quattro punti di distanza, ma con una partita in meno disputata rispetto al Toro: un'impresa a San Siro cambierebbe il quadro della situazione.



L'Inter prosegue il suo cammino stagionale nel segno della continuità: dopo il pareggio a reti bianche in casa della capolista Napoli, la squadra di Spalletti ha battuto in casa tre a due la Sampdoria in un match un po' bugiardo nell'andamento, considerando il netto dominio interista per tre quarti di gara, quindi ha espugnato nel posticipo di lunedì scorso il campo dell'Hellas Verona nonostante il brivido del momentaneo pareggio scaligero siglato da Pazzini su calcio di rigore. Il Torino invece dopo la sconfitta interna contro la Roma e il pesante zero a tre subito sul campo della Fiorentina, è riuscito a battere in rimonta il Cagliari con il punteggio di due a uno, evitando l'apertura di una vera e propria crisi che avrebbe potuto avere conseguenze pesanti anche sulla panchina di Sinisa Mihajlovic.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE INTER-TORINO

La diretta tv della sfida Inter-Torino si potrà seguire sui canali numero 206 e 251 di Sky (rispettivamente Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) e sul canale Premium Sport HD di Mediaset Premium. Sulle due piattaforme gli abbonati potranno seguire l'incontro in diretta streaming video via internet collegandosi rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

I PRECEDENTI

L'Inter ha battuto il Torino nell'ultimo precedente interno di campionato disputato contro i granata, due a uno il risultato finale con una decisiva doppietta di Icardi che ha vanificato, a due minuti dal novantesimo, il momentaneo gol del pareggio ospite messo a segno da Belotti. Il Torino ha espugnato per l'ultima volta San Siro in versione nerazzurra il 3 aprile 2016, vantaggio interista di Icardi su rigore, risultato ribaltato dalle reti di Molinaro e di Belotti dagli undici metri. L'ultimo pareggio al Meazza tra le due squadre è invece il due a due del 27 gennaio 2013, gol di Chivu e Cambiasso per l'Inter e doppietta di Meggiorini per il Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per il match vedono l'Inter di Spalletti lanciata in classifica e dunque favorita dai bookmaker alla quota di 1.53 da William Hill, mnetre Betclic propone a 4.40 la quota relativa al pareggio e Bwin moltiplica per 6.50 quanto investito sull'eventuale successo esterno granata. L'over 2.5 viene proposto ad una quota di 1.57 da Bet365, l'under 2.5 ad una quota di 2.35 da Paddy Power.

© Riproduzione Riservata.