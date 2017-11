Inter Verona Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Inter Verona Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita del campionato Primavera 1 (oggi 5 novembre)

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Verona Primavera (Foto LaPresse)

Inter Verona Primavera sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni della sezione Aia di Lecco; le due squadre scendono in campo oggi, domenica 5 novembre alle ore 10.00 per questa partita che costituirà il posticipo televisivo della ottava giornata nel campionato Primavera 1 2017-2018, la grande innovazione di questa stagione con le migliori 16 squadre del panorama giovanile italiano riunite in un girone unico. In classifica l’Inter è terza con 13 punti, ha perso la leadership con la sconfitta di settimana scorsa ma mercoledì ha ottenuto una travolgente vittoria in Youth League e adesso i nerazzurri vogliono tornare a vincere anche in campionato; il Verona ha invece 9 punti ed è in una posizione di metà classifica, quelle nelle quali puoi sia sognare di inserirti nella lotta per le posizioni più nobili sia temere di essere coinvolto nella lotta per non retrocedere. Fare risultato in casa Inter naturalmente rafforzerebbe di molto i pensieri positivi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Verona Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, appuntamento dunque in chiaro sul canale 60 - mentre gli abbonati al pacchetto satellitare Sky potranno accedervi dal canale 225 della piattaforma. Inoltre è disponibile la diretta streaming video per questa partita, che sarà offerta senza costi aggiuntivi dal sito www.sportitalia.it.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA PRIMAVERA

Per quanto riguarda la probabile formazione dell’Inter, Stefano Vecchi ha l’intera rosa sostanzialmente a disposizione, anche se naturalmente dopo le fatiche europee ci potrebbe essere un po’ di turnover in casa nerazzurra (in parte obbligato, ad esempio per Pinamonti che torna ad aggregarsi alla prima squadra). Comunque ipotizziamo Pissardo in porta, protetto da una retroguardia a quattro che dovrebbe vedere capitan Lombardoni e Nolan oppure Bettella centrali, con Valietti oppure Zappa terzino destro e Sala a sinistra. A centrocampo potrebbero agire Emmers, Danso e Zaniolo, il quale darebbe la qualità di chi normalmente agisce come trequartista, in attacco invece ecco Rover (scatenato in Europa) e Merola in appoggio al danese Odgaard come prima punta.

Per quanto riguarda invece il Verona, possiamo prendere come modello base il 4-3-1-2 con il quale l’Hellas ha giocato l’ultima partita di campionato. In porta Borghetto, protetto dalla difesa a quattro composta da Nigretti terzino destro, Cherubin e Righetti centrali, Corradini a presidiare la fascia sinistra. A centrocampo ecco Danzi in cabina di regia, affiancato dalle mezzali che potrebbero essere Toccafondi e Saveljevs, più avanti agirà invece come trequartista Stefanec, in appoggio alla coppia di attaccanti che dovrebbe essere formata da Fiumicetti e Tupta.

