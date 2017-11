JURIC ESONERATO/ Genoa, il nuovo allenatore è Ballardini: ecco la prima ufficialità (ultime notizie)

Ivan Juric esonerato: il nuovo allenatore del Genoa è Davide Ballardini: attesa l'ufficialità. Le ultime notizie sull'avvicendamento sulla panchina del Grifone e gli aggiornamenti

05 novembre 2017 - agg. 05 novembre 2017, 18.44 Silvana Palazzo

Juric esonerato, il Genoa sceglie Ballardini

Ora è ufficiale: Ivan Juric non è più l'allenatore del Genoa. Il club ligure lo ha licenziato e dato l'annuncio attraverso il suo sito ufficiale: “Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra mister Ivan Juric, a cui vanno sentiti ringraziamenti per l'impegno profuso in questa difficile prima parte di campionato”. Ora si attende l'annuncio del nuovo allenatore, che sarà molto probabilmente Davide Ballardini: stando a quanto riportato dal Secolo XIX, con il tecnico ravennate c'è già l'accordo fino al 30 giugno 2018 con opzione per l'anno successivo in caso di salvezza. Questa ufficialità però potrebbe arrivare entro stasera o al massimo domani mattina. Si avvicina la terza esperienza di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa. Nelle ultime ore si è parlato anche di Stefano Colantuono per la panchina del Genoa, ma è al momento in una posizione defilata. (agg. di Silvana Palazzo)

DERBY FATALE PER IVAN JURIC: IL GENOA LO ESONERA

La sconfitta nel derby costa il posto a Ivan Juric, che non sarà più l'allenatore del Genoa. Il club ligure ha deciso così per provare a superare il momento negativo, culminato nel ko per 2 a 0 con la Sampdoria. Dopo un vertice notturno tra la dirigenza rossoblù e Juric è arrivata la decisione. L'esonero verrà comunicato in questi minuti al tecnico croato, poi verrà ratificato il ritorno di Davide Ballardini. Stando a quanto riportato da Sky Sport, c'è l'accordo per firmare il contratto fino a giugno, con la possibilità di inserire un'opzione di prolungamento dell'accordo in caso di salvezza. Se il derby della Lanterna risulta fatale a Ivan Juric, rappresenta invece per Davide Ballardini un punto di partenza. L'ex allenatore del Palermo, dunque, tornerà sulla panchina del Grifone, dove è già stato in altre due occasioni: nella stagione 2010-11 e nel 2013, quando ha dato un contributo importante per la salvezza dei rossoblù. Ivan Juric invece era stato già esonerato il 20 febbraio scorso, quando al suo posto venne chiamato Mandorlini. Il presidente Preziosi tornò sui suoi passi ad aprile richiamandolo. Ora invece la nuova separazione, imminente.

ORA L'ESONERO DI JURIC, POI L'UFFICIALITÀ DI BALLARDINI

Nelle ultime ore i contatti tra il Genoa e Davide Ballardini sono stati continui: sarà lui il prossimo allenatore del Grifone. La società ligure sta limando gli ultimi dettagli, poi comunicherà l'esonero a Ivan Juric. L'obiettivo è accelerare i tempi. Si punta dunque ad un profilo di esperienza, che ha salvato il Palermo e lo stesso Genoa in passato. La terza sconfitta consecutiva in campionato del Genoa, che è fermo in classifica a quota 6 punti, rappresenta anche il terzo ko di fila in un derby. Non succedeva dal novembre 1953. Una situazione che ha amplificato la crisi, facendo propendere il Genoa per la decisione di dare una scossa all'ambiente con il cambio in panchina. Solo in un'altra occasione la squadra aveva fatto peggio: nella stagione 1959-60, quando la squadra venne retrocessa al termine del campionato. Il compito di risollevare le sorti del Genoa sarà affidatoa Davide Ballardini, che per la terza volta guiderà i rossoblù da subentrato.

© Riproduzione Riservata.