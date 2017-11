Juventus-Benevento/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

05 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Juventus-Benevento, LaPresse

Juventus-Benevento, diretta dal signor Abisso di Palermo, domenica 5 novembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Prima della sosta, la Juventus è chiamata a ottenere ancora tre punti per tenere il passo del Napoli, dell'Inter e della Lazio: quattro squadre racchiuse nel giro di tre punti, in un campionato che nelle prime posizioni marcia ancora a ritmi folli. La Juventus è rimasta leggermente attardata rispetto alla vetta pagando la doppia battuta a vuoto con il pareggio contro l'Atalanta e il ko interno contro la Lazio. Per il resto solo vittorie per la squadra di Max Allegri che ottenendo quest'anno il settimo Scudetto consecutivo migliorerebbe ulteriormente il proprio pauroso record, ma va sottolineato come in questa stagione i bianconeri abbiano evidenziato in Champions League i peggiori tentennamenti. L'ultimo pareggio in casa dello Sporting Lisbona non ha di certo soddisfatto il tecnico juventino, che vorrebbe vedere una Juventus 'cannibale' come quella della scorsa stagione e come quella dell'ultima sfida vinta in casa del Milan. Tornato in forma Higuain, ora è Dybala a lamentare un calo di condizione: la stagione è comunque ancora lunga e contro il Benevento ci sarà forse il rischio di sottovalutare una squadra che ancora non è riuscita a muovere la classifica. Con un pizzico di sfortuna, pensando alle sconfitte maturate in maniera rocambolesca contro Bologna, Torino e Cagliari, ma anche con lacune evidenti che i sanniti non hanno potuto fare a meno di dimostrare anche nell'ultimo match contro la Lazio, con i biancocelesti che hanno inflitto alla squadra ora allenata da De Zerbi l'ennesima goleada a domicilio. Il Benevento spera di imitare il Frosinone, che ottenne il suo primo punto in Serie A due anni fa proprio sul proibitivo campo dello Stadium: si trattava però della quinta giornata, e non della dodicesima.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE JUVENTUS-BENEVENTO

Diretta tv per il match all'Allianz Stadium sul canale 251 di Sky (Sky Calcio 1 HD) e sul canale Premium Sport HD di Mediaset Premium. Per gli abbonati alle due piattaforme, collegandosi sui due siti di riferimento skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it si potrà seguire la diretta streaming video via internet della partita.

IL CONTESTO

In campionato la Juventus ha vinto tutti e tre i match successivi alla sconfitta contro la Lazio, battendo l'Udinese in trasferta in goleada, la Spal in casa con un poker e sabato scorso il Milan a San Siro con una spettacolare doppietta di Gonzalo Higuain. Nel mezzo, gli impegni di Champions League che hanno rappresentato un importante passo avanti, ma non hanno ancora chiuso per la Juventus il discorso relativo alla qualificazione agli ottavi di finale, con vittoria in casa in rimonta contro lo Sporting Lisbona e pareggio riacciuffato allo stadio José Alvalade nell'uno a uno di martedì scorso. Il Benevento, con gli ultimi ko contro Fiorentina in casa, Cagliari in trasferta e contro la Lazio di nuovo allo stadio Vigorito, ha allungato a undici la propria striscia di sconfitte in avvio di campionato. Se i sanniti non muoveranno la classifica nel difficile impegno in casa juventina, eguaglieranno il record europeo del Grenoble che in un'occasione ha iniziato con dodici sconfitte consecutive la sua avventura nel massimo campionato francese.

I PRECEDENTI

Non ci sono precedenti tra Juventus e Benevento, per i sanniti questa è la prima stagione in assoluto nel campionato di Serie A, per giunta essendo riusciti l'anno scorso a conquistare la massima serie al primo colpo, con un solo campionato di Serie B conquistato. Da segnalare come pur avendo già stabilito il primato negativo di sconfitte in avvio di campionato nella storia della Serie A, il Benevento non abbia ancora stabilito il record di sconfitte consecutive in assoluto, che appartiene ancora al Brescia 1994/95: le Rondinelle arrivarono alla poco invidiabile cifra di 15 ko di fila.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker vedono la Juventus comprensibilmente favorita in maniera schiacciante, con Bwin che quota 1.05 la vittoria bianconera, mentre Betclic moltiplica per 45.00 quanto investito sul successo del Benevento all'Allianz Stadium. Quota molto alta anche per l'eventuale pareggio, proposto a 15.00 da William Hill. L'over 2.5 viene quotato 1.25 da Bet365, Paddy Power moltiplica per 4.00 quanto scommesso sull'under 2.5.

