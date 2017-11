Lazio Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Udinese info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 12^ giornata

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Udinese (LaPresse)

Lazio Udinese, partita diretta dall’arbitro Banti, si gioca per la dodicesima giornata di Serie A, alle ore 15.00 di domenica 5 novembre allo stadio Olimpico della capitale. La Lazio è alla ricerca dell'ennesima vittoria che la manterrebbe nelle zone altissime della classifica, mentre i ragazzi di Del Neri vogliono cercare di trovare continuità dopo una prima parte di stagione caratterizzata da risultati troppo altalenanti. Per la Lazio fino a questo momento la stagione è ottima, come testimoniano i 28 punti in classifica a pari merito con la Juventus. Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli (1-4) è arrivato un filotto di vittorie consecutive e i biancocelesti si sono rivelati anche una grande macchina da gol. L'ultima di campionato ha visto la Lazio stravincere per 5-1 sul campo del Benevento in un match che è stato poco più di un allenamento in vista dell'Europa League. Prima sono arrivate le vittorie contro Bologna e Cagliari: entrambi questi risultati hanno confermato due caratteristiche di questa squadra, ovvero la capacità di soffrire (come contro il Bologna) e di dilagare quando ha modo di esprimere il proprio gioco (come contro il Cagliari).

Ora arriva l'esame Udinese, una squadra che al momento ha 12 punti ed ha avuto un inizio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative, tanto che il tecnico dei friulani nelle scorse giornate sembra essere andato anche vicino all'esonero. Nelle ultime partite i friulani si sono però saputi rialzare, perché dopo il terrificante 6-2 che la Juventus ha ottenuto alla Dacia Arena sono arrivate due vittorie molto pesanti che hanno rasserenato l'ambiente. Prima è arrivato il colpo esterno sul campo di un Sassuolo che quest'anno è impelagato nella lotta per la salvezza, mentre nell'ultimo turno l'Udinese è riuscita ad avere la meglio sull'Atalanta con un sofferto 2-1, risultato che ha fatto esultare tutti i tifosi presenti alla Dacia Arena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LAZIO UDINESE

Lazio Udinese sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, sia sul digitale terrestre. Nel primo caso potremo seguire il match sul canale Sky Calcio 4, il numero 254, mentre per gli abbonati a Mediaset Premium l’appuntamento sarà sul canale Mediaset Premium Calcio 2. Di conseguenza, la diretta streaming video del match fra i biancocelesti e i bianconeri sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a tutti gli abbonati delle due piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Olimpico in Lazio Udinese, è certamente Ciro Immobile il protagonista più atteso nel 3-4-2-1 della Lazio, dove appare sicuro il ritorno di Basta, ex della partita, tra i titolari, mentre Luis Alberto e Milinkovic-Savic agiranno alle spalle del bomber biancoceleste. Nell’Udinese, nel modulo 4-3-3 di Delneri ci saranno alcune pesanti assenze che condizioneranno le scelte del tecnico dei friulani. In regia dovrebbe esserci quindi spazio per Balic, mentre nel tridente d'attacco sono sicuri del posto Maxi Lopez e De Paul, con l'ex Carpi Lasagna e Perica a giocarsi l'ultima maglia disponibile.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando a vedere i pronostici dei bookmakers si può vedere come la Lazio parta ovviamente con i favori del pronostico. La Snai ad esempio quota una vittoria dei ragazzi di Inzaghi a 1,25 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo esterno dei friulani appare decisamente improbabile, considerando che viene quotato addirittura ad 11 volte la cifra giocata. Un pareggio, che farebbe sicuramente più felici i friulani, viene infine quotato, sempre dalla Snai, a 6,25 volte la giocata che si dovesse decidere di fare.

