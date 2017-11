Manchester City Arsenal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato

Manchester City Arsenal info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. Alle ore 15:15 di oggi pomeriggio, big match del calcio inglese

05 novembre 2017 Davide Giancristofaro

De Bryune e Fernandinho. City - LaPresse

La partita più importante dell’undicesima giornata della Premier League 2017-2018, sarà senza dubbio la sfida dell’Etihad Stadium di Manchester fra i padroni di casa del Manchester city e Arsenal, gara che si disputerà questo pomeriggio, a partire dalle ore 15:15. I Citizens, leader indiscussi del campionato inglese con 28 punti sin qui conquistati, a cinque lunghezze di distanza dai cugini dello United, affronteranno l’ennesimo esame stagionale, i Gunners di Wenger, che invece sono al quinto posto a quota 19, in coabitazione con il Chelsea di Conte. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni dell’incontro di oggi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra Manchester city e Arsenal sarà visibile in diretta tv, come al solito per i soli abbonati alla tv satellitare Sky Sport. Il canale dedicato sarà Sky Sport 3, e vi ricordiamo anche l’applicazione Sky Go, per seguire il match in diretta streaming via pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ARSENAL

Per la partita contro l’Arsenal di oggi pomeriggio, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, dovrà rinunciare ai soliti due infortunati di lunga data, leggasi il difensore centrale e capitano della squadra, Kompany, nonché il terzino destro Mendy. Sostanzialmente i Citizens dovrebbero disporsi in campo con lo stesso undici vistosi all’opera mercoledì sera al San Paolo, nella sfida di Champions League contro il Napoli vinta per quattro a due. Spazio quindi ad un 4-2-3-1 a trazione anteriore, dove Aguero sembra ancora favorito per una maglia da titolare sul gioiello brasiliano Gabriel Jesus. Sulla linea dei trequartisti, invece, Sané a sinistra, con Sterling sulla corsia di destra e in mezzo De Bruyne, un trio davvero esplosivo. Linea mediana che dovrebbe prevedere ancora la coppia composta da Fernandinho e Gundogan, schierati a schermo del cuore difensivo formato invece dal nazionale argentino Nicolas Otamendi (in gol proprio con il Napoli) e da Stones. Sulle due corsie, invece, ballottaggio Danilo-Walker per la corsia destra, con quest’ultimo in vantaggio, mentre a sinistra spazio a Delph. In porta andrà Ederson, mentre in panca gente di assoluto livello del calibro di Yaya Touré, David Silva, e Gabriel Silva.

Vediamo quindi anche il probabile undici che sceglierà mister Wenger per la delicata trasferta di Manchester. Sono tre i calciatori che il tecnico francese non potrà usare, leggasi Chambers, Santi Cazorla e Welbeck, tutti e tre fermi ai box per infortuni vari. Probabile che alla fine i Gunners si riversino in campo con lo stesso undici vittorioso nel weekend scorso contro lo Swansea all’Emirates. Spazio quindi ad un 3-4-2-1 con l’esperto Cech a protezione della propria porta, schierato dietro ad una linea difensiva a tre formata da Koscielny pilastro in mezzo, con capitan Mertesacker a sinistra e Monreal a destra. A centrocampo, la linea mediana sarà formata da Xhaka in coppia con Ramsey, mentre larghi sulle due corsie avremo Kolasinac a sinistra e il talento Bellerin a destra. Infine i tre d’attacco, con la stella della nazionale francese, Lacazette, terminale offensivo, spalleggiato da Ozil e Alexis Sanchez, due giocatori che con grande probabilità potrebbero lasciare Londra a breve visto il contratto in scadenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse italiana, Snai, il Manchester City è la grande favorita nella partita di oggi, con il segno 1, il successo della squadra di Guardiola, che paga 1.43, mentre la vittoria dell’Arsenal, il 2, è data a 6.75, quota molto alta. Più probabile il pari, il segno X, che paga 4.75.

