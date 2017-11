Maratona di New York 2017/ Diretta tv e streaming video: programma e orari, l'Italia è la nazione più presente

Maratona di New York 2017: diretta tv e streaming video: programma e orari. Record Italia: è la nazione più presente all'evento. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla manifestazione

05 novembre 2017 Silvana Palazzo

Maratona di New York 2017

La Maratona di New York è senza dubbio uno degli eventi sportivi più seguiti: si tratta della corsa più affascinante al mondo, non a caso richiama ogni anno milioni di appassionati. Le strade della Grande Mela sono pronte a dare spettacolo: sono previsti 50mila podisti per una manifestazione da seguire metro dopo metro, fino al termine del percorso di 42 chilometri. L'Italia è la nazione straniera più presente alla manifestazione: saranno ben tremila i nostri connazionali, un record che certifica il legame tra il nostro Paese, New York e la sua Maratona. Questo evento richiama però soprattutto professionisti, pronti a darsi battaglia per vincere: occhi puntati allora su Ghebreslassie, Kipsang e Kamworor, mentre per quanto riguarda le donne Mary Keitany è favorita per la quarta vittoria consecutiva. Saranno proprio le donne a dare il via alla Maratona di New York: alle 15.20 ci sarà la partenza di quella femminile, alle 15.50 quella maschile. Gli amatori cominceranno alle 16.15, orario di partenza della seconda onda; la terza alle 16.40 e la quarta alle 17.00 (orari italiani).

MARATONA 2017 DI NEW YORK: IN DIRETTA TV E STREAMING

Se finora vi siete persi la diretta della Maratona di New York o invece siete appassionati al punto tale da non perdervi ogni anno questo appuntamento, sappiate che potete seguire la Maratona 2017 di New York sintonizzandovi su Rai Sport e sui canali di Eurosport. L'evento sarà trasmesso infatti in diretta tv. Ma state tranquilli, perché è garantito anche il servizio streaming video per chi non avrà vicino una tv dalla quale seguire la Maratona. La Rai garantisce la diretta streaming video sul sui sito, ma potete contare anche su Eurosport Player. In quest'ultimo caso potrete sfruttare Sky Go, se siete clienti della nota emittente satellitare, in alternativa c'è Premium Player, per chi invece ha un contratto con la pay tv del digitale terrestre. Le telecamere potrebbero indugiare su qualche vip: ci sarà infatti Karlie Kloss, top model mondiale alla prima Maratona di New York. Ha già corso quella di Parigi, ma si prepara da mesi per quella della Grande Mela: «Facciamolo e sosteniamo un'organizzazione benefica molto speciale (Kode with Klossy, ndr)», ha twittato per i suoi 5 milioni di follower. Ci sarà anche l'attore comico Kevin Hart, la cui missione è un'altra: «Farò questa maratona per dimostrarvi che tutti voi potete fare qualsiasi cosa abbiate in mente».

