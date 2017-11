Mestre Bassano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Mestre Bassano: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la dodicesima giornata del girone B di Serie C

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Mestre Bassano, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Mestre Bassano, bel derby veneto nel girone B di Serie C 2017-2018, è diretta da Ilario Guida della sezione di Salerno: siamo arrivati alla dodicesima giornata del torneo e si gioca alle ore 14:30 di domenica 5 novembre. Quello fra Mestre e Bassano si presenta alla vigilia come il big match di questo turno di campionato, due formazioni che fino a questo momento sono state tra le migliori: il Bassano corre per la promozione diretta e sta tenendo il livello delle più forti - di cui fa parte - il Mestre è neopromosso e sta dimostrando di saper tenere la categoria, potendo ambire a un posto nei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Mestre Bassano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

I padroni di casa sono reduci da 4 risultati utili di fila ed intendono dare seguito ad un periodo di forma che li ha portati, nel giro di poche settimane, a recuperare importanti posizioni di classifica. L'ultimo K.O. per la squadra di Zironelli, l'unico arrivato fra le mura amiche, è nello scontro interno contro la Sambenedettese, una squadra del resto apparentemente candidata alla promozione diretta. Con 17 punti in campionato i veneziani sono al momento fermi alla settima posizione nel girone A, alle spalle di un Albinoleffe in risalita e poi del Bassano, avversario di questo turno per i lagunari.

Il Bassano, formazione allenata da Giuseppe Magi, ha mantenuto nelle prime gare di questo campionato alti livelli di prestazioni e risultati, ma nelle ultime settimane il calo è stato evidente e si è tradotto in un riscontro negativo dal punto di vista dei risultati. Dopo i pareggi consecutivi contro Triestina e Teramo in casa, i giallorossi hanno subito due pesanti K.O. nel derby contro il Padova (salito ora al primo posto della classifica) e poi nell'altro big match contro il Renate, altra formazione di vertice di questo campionato. Due scontri diretti, questi contro Padova e Renate, il cui fallimento ha portato ad un'inevitabile ricaduta nel cuore della zona play-off ed ha portato a parlare di mancanza di maturità da parte della squadra. In effetti, pur con le grandi qualità dimostrate in queste prime 12 giornate, il Bassano di Magi resta una formazione giovane e di poca esperienza, allenata da un tecnico anch'esso alle prime armi in questa categoria. Bisognerà dare tempo a questo gruppo per dare importanti riscontri sul campo negli appuntamenti che contano. Non ci sono precedenti per questo derby veneto.

PROBABILI FORMAZIONI MESTRE BASSANO

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Zironelli schiera un 3-5-2 con Favaro in porta, linea di difesa formata da Boffelli, Perna e Politti in difesa. A centrocampo Fabbri da una parte e Lavagnoli dall'altra saranno a copertura degli esterni, con Boscolo, Sodinha e Beccaro in mediana. In attacco, con l'arretramento a centrocampo di Sodinha, probabili conferme per Sottovia e Neto, ma non è da escludere una presenza dal primo minuto per Alberto Spagnoli. Per quanto concerne lo schieramento del Bassano, invece, Magi dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Grandi in porta, Karkalis, Bizzotto, Barison e Andreoni in difesa. A centrocampo il numero 7 Laurenti dovrebbe schierarsi al centro, con Fabbro e Bianchi ai suoi fianchi ad agire da mezzali. Per il reparto avanzato Venitucci dovrebbe partire da trequartista alle spalle di Diop e Minesso. Fra gli indisponibili l'esterno Alberto Tronco. Vediamo un po' di numeri per analizzare il match dal punto di vista tattico: il Bassano, con 9 punti in trasferta, è la quarta forza del campionato lontano da casa, stessa cifra rispetto ai punti totalizzati in casa dal Mestre.

QUOTE E PRONOSTICO

Si prevede, dunque, un match molto equilibrato ed aperto ad ogni esito, come confermano le quote relative al pronostico; quote del match proposte dall'agenzia di scommesse SNAI: il segno 1 a 2,35, il segno 2 per la vittoria esterna del Bassano a 2,90 e il segno X per il pareggio che vale 3,00 volte la cifra che avrete deciso di investire.

© Riproduzione Riservata.