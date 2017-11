Modena Civitanova/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 6^giornata)

Diretta Modena Civitanova: streaming video e rai.tv, orario e risultato live della partita di volley maschile valida nella 6^giornata del Campionato di Serie A1 Superlega.

05 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Modena Civitanova (LaPresse)

Modena Civitanova, diretta dagli arbitri Alessandro Tanasi e Giorgio Gnani, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 5 novembre 2017 alle ore 18.15 al PalaPanini e valida nella 6^giornata del Campionato di Serie A1 Superlega. Il meglio della pallavolo maschile per club torna quindi in campo in terra emiliana per l’ennesima edizione di una delle partite più attese, famose e entusiasmanti in calendario: di fronte infatti ecco le avversarie di sempre, protagoniste di tantissime finali dei vari titoli in palio, dalla Supercoppa allo scudetto, passando per il continente. Proprio alla Supercoppa risale il loro ultimo scontro diretto, quando poche settimane fa i marchigiani sconfissero in semifinale i gialloblu, andando poi a perdere l’occasione di uno storico triplete a favore di Perugia, che ottenne cosi il primo titolo in bacheca. In attesa però di assistere alle emozioni che questo scontro ci regalerà vediamo come sarà possibile assistere alla partita e come Modena e Civitanova approdano a questo turno di Serie A1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo innanzitutto che la partita tra Azimut Modena e Lube Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 18.15 su Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La partita di volley sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming video tramite il servizio raiplay.it

QUI MODENA

La squadra di Stoychev non poteva presentarsi contro la Lube di fronte al pubblico di casa con un biglietto da visita migliore di questo: ai vertici della classifica con 15 punti ottenuti nelle 5 giornate di campionato disputate. A ciò si aggiunge per i gialloblu la seconda posizione della graduatoria, dietro solo a Perugia per via del set concesso a Verona nella giornata precedente di campionato, occorsa però solo pochi giorni fa. Nulla di cui preoccuparsi quindi per Stoychev e giocatori, a cui la sconfitta in semifinale di Supercoppa è solo servita come trampolino di lancio per una stagione in campionato da grande protagonista. Appare quasi superfluo ricordare poi il palmares e la qualità della rosa a disposizione: il club tra i più storici e titolati d’Italia ha disposizione nomi come Holt, Urnaut, Ngapeth e il brasiliano Bruno. Tutti elementi che promettono un match straordinario.

QUI CIVITANOVA

Dopo la sconfitta subita in Supercoppa contro Perugia, la Lube non ha fatti a fatica a dare il via alla sua stagione con risultati in linea con le aspettative, pur con qualche dubbio sulle prestazioni messe in campo finora. Perplessità che sono emerse poi fuori tutte insieme nel quarto turno de Campionato, quando la squadra di Medei ha raccolto una terribile batosta contro Latina, perdendo fuori casa con il risultato netto di 3-0. Un esito certo difficile da spiegare e da digerire: oltre a considerare il valore dell’avversario, la partita ha portato a galla qualche fragilità nella squadra della Lube, che ora è penalizzata in graduatoria anche dal turno in meno disputato. Nonostante questi elementi comunque Civitanova rimane un avversario temibilissimo, in grado di ribaltare all’ultimo anche match difficilissimi. Rosa e palmares in questo senso sono eloquentissimi: con giocatori come Juantorena, Stankovic, Christenson e Sander le alte aspettative da parte di tifosi e addetti ai lavoro rimangono ben riposte.

