MONTELLA ESONERATO? / Ac Milan news: il sogno della società è Antonio Conte, serve però attendere giugno

MONTELLA ESONERATO? / Ac Milan news

Montella esonerato? Ac Milan news: ecco perché la società rossonera avrebbe deciso di confermare il tecnico campano a prescindere dal risultato che arriver questa sera al Mapei.

05 novembre 2017 - agg. 05 novembre 2017, 11.18 Matteo Fantozzi

Montella esonerato? - La Presse

Il vero sogno della società del Milan è Antonio Conte. Secondo quanto riportato da La Stampa pare che Fassone e Mirabelli abbiano già deciso di aspettare giugno per sostituire Vincenzo Montella. Le due alternative sono appunto quello di proseguire con l'attuale guida o di trovare un traghettatore in caso di tracollo. Difficile capire chi possa accettare questo ruolo e possibile che la scelta, in caso solo di grandissima serie di sconfitte, di affidare la squadra al tecnico della Primavera Gennaro Ivan Gattuso. Antonio Conte non vive più una situazione di estrema tranquillità con il Chelsea e pare pronto a tornare in Italia per continuare quanto fatto con la Juventus e cioè vincere. Farlo sulla panchina di un avversario importante come il Milan sarebbe per lui ancora maggiore soddisfazione. Inoltre Conte ritroverebbe il perno della sua Juventus Leonardo Bonucci con la possibilità magari anche di andare a prendere alcuni altri giocatori che proprio in bianconero ha esaltato come per esempio quell'Arturo Vidal sempre più in rotta con il Bayern Monaco. (agg. di Matteo Fantozzi)

ECCO PERCHÈ SARÀ CONFERMATO

Vincenzo Montella si gioca la panchina stasera in Sassuolo-Milan. Questa è stata la frase circolata appena nell'immediato post partita di Aek Atene-Milan di Europa League. Un risultato quello di stasera di certo importante, ma che non sarà decisivo. Questo perché la società avrebbe pensato di confermare a prescindere Vincenzo Montella. Lo aveva anticipato Carlo Pellegatti a Premium Sport, lo conferma il Corriere della Sera che addirittura scrive un vademecum con i motivi di questa ipotetica conferma a prescindere. La squadra per prima cosa è con l'allenatore e non ha intenzione di abbandonarlo anche a fronte delle decisioni della società. Quest'ultima poi è convinta che non servirà molto cambiare visto che la rosa non può migliorare al momento. C'è poi l'alternativa Gennaro Ivan Gattuso non convince, ma soprattutto per non bruciare l'allenatore che sta facendo bene con la primavera. L'obiettivo Europa League è alla portata e ci si potrebbe accontentare della qualificazione nella seconda coppa in questione.

MONTELLA RIPARTE DEI SUOI PUPILLI

Nella giornata più importante per Vincenzo Montella, che rischia l'esonero, sono in molti quelli che considerano la squadra totalmente dalla sua parte. L'obiettivo è assolutamente quello di vedere un risultato importante anche per un orgoglio che deve essere per forza risvegliato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il tecnico del Milan punterà sui suoi pupilli Suso e Nikola Kalinic che ha fortemente difeso in estate. Questi non dovrebbero deluderlo, provando a fare il massimo per battere un Sassuolo di certo non in grandissima forma. I due dovranno provare a dimostrare di avere qualità e soprattutto dovranno fare i gol che sono mancati fino a questo momento. Non solo loro perché saranno anche altri i calciatori che potrebbero cambiare il passo e proveranno a dare spessore grazie alla loro qualità e tecnica. Il risultato lo sapremo stasera anche se nel caso di un ko non è detto che sarà esonerato il tecnico.

