Diretta Monza Gavorrano: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la dodicesima giornata del girone A di Serie C

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Monza Gavorrano, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Monza Gavorrano verrà diretta dall'arbitro Nicola Donda; alle ore 16:30 di domenica 5 novembre squadre in campo nel girone A di Serie C 2017-2018, dodicesima giornata. Sesto posto in classifica e la possibilità di poter continuare su questo percorso. Gli ospiti arrivano da un inizio davvero disastroso, con una vittoria, un pareggio e otto sconfitte. Il Monza non dovrà distrarsi, ma ovviamente i valori tecnici sembrano essere diversi. Gli ospiti devono in ogni modo cercare di vincere e cancellare un momento negativo, la retrocessione potrebbe essere sempre più vicina anche se siamo solo all'inizio. Ma è proprio in questi momenti che si decidono le stagioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Monza Gavorrano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA GAVORRANO

Mister Zaffaroni potrebbe riproporre lo schieramento visto contro il Siena. Liverani in porta, con Carissoni, Origlio, Riva e Gasparri in difesa. Occhio a Giudici, che potrebbe subentrare a gara in corso. Guidetti, Cori, D'Errico e Cogliati sono i favoriti per scendere in campo dal primo minuto, ma ovviamente tutto può succedere. Caverzasi, Romanò e Galli si giocheranno i due posti in attacco: i primi due sono sicuramente favoriti per poter scendere in campo dal primo minuto.

Qualche dubbio anche per mister Favarin, che cercherà di schierare la migliore formazione. Salvalaggio dovrebbe andare in porta, con Ropolo, Cretella e Moscati a comporre il reparto offensivo. Sulle corsi esterne vedremo quasi sicuramente Merini e Finazzi, mentre a centrocampo Salvadori, Papini, Contini e Lombardi si giocheranno i posti disponibili. Servirà molta fisicità proprio in questa zona del campo. Gemignan e Vitiello sembrano essere i due attaccanti favoriti, ma occhio alle scelte dell'ultimo minuto: infatti il reparto offensivo potrebbe essere quello con più cambi, ma gli ultimi allenamenti potrebbero rivelarci non poche sorprese. Tutto verrà appunto deciso nelle ore precedenti al match, per poter evitare infortuni o altro.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una sfida molto complessa, anche perché i padroni di casa attaccheranno sin dai primi minuti. Infatti la voglia di prevalere sin da subito potrebbe portare ad un completo attacco durante la prima mezz'ora, con gli ospiti pronti alla ripartenza. Il Monza, infatti, dovrà cercare di lasciare troppo spazio, proprio per poter sventare i contropiedi. Sarà una sfida difficile per il Gavorrano, che penserà solo alla fase difensiva. Proprio per questo motivo gli ospiti dovranno fare molta attenzione.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote di Eurobet, i padroni di casa sono favoritissimi in questa sfida. Segno 1 a quota 1.45, mentre il segno X è dato a quota 4.00. La vittoria degli ospiti è quotata a 7.00. Il segno Under 2.5 è dato a 1.70, mentre il segno Over 2.5 è agato 2.02. Poco equilibrio anche per quanto riguarda il segno Goal e No Goal: 2.10 per quanto riguarda il primo, ben 1.65 il segno No Goal.

