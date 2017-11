PAGELLE/ Juventus-Benevento: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 12^ giornata - primo tempo)

Pagelle Juventus Benevento: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per la partita della dodicesima giornata nel campionato di Serie A

05 novembre 2017 Redazione

Pagelle Juventus Benevento, Serie A (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino si sta svolgendo il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2017-18 tra Juventus e Benevento, all'intervallo il punteggio vede gli uomini di De Zerbi a sorpresa in vantaggio per 1 a 0: ecco i voti relativi alla prima frazione di gioco. Giornata particolare per la Vecchia Signora che celebra il 120^ anniversario della fondazione con una maglia celebrativa senza scritte e sponsor, i bianconeri hanno dunque un motivo in più per vincere e fare bella figura, i padroni di casa vanno vicini al gol con Douglas Costa (6,5) che scheggia la traversa in un paio di circostanze. Al primo vero affondo gli ospiti sbloccano la contesa con la punizione capolavoro di Ciciretti (7,5) che scavalca la barriera e non lascia scampo a Szczesny (6) che non poteva assolutamente far nulla. Lo svantaggio provoca la reazione veemente dell'undici di Allegri che dà letteralmente l'assalto alla metà campo avversaria, Cuadrado (6) sciupa diverse palle gol per pareggiare i conti mentre Dybala (6) trova sulla sua strada un immenso Brignoli (7,5) che con una serie di parate e respinte protegge il vantaggio dei suoi. Molti rimpianti anche per Matuidi (5,5) che manca l'appuntamento col pallone a pochi passi dalla porta, anche nel recupero Brignoli fa il suo dovere sulla botta da calcio piazzato di Douglas Costa. Incredibile ma vero, Juventus costretta a inseguire contro il Benevento.

VOTO JUVENTUS 6 - I bianconeri stanno pagando a caro prezzo l'ingenuità di Alex Sandro che ha atterrato Ciciretti nei pressi dell'area, a livello di gioco gli uomini di Allegri hanno prodotto sicuramente di più.

MIGLIORE JUVENTUS: DOUGLAS COSTA 6,5 - È l'uomo che sta creando più pericoli nei pressi di Brignoli.

PEGGIORE JUVENTUS: ALEX SANDRO 5 - Cross imprecisi, passaggi sbagliati e il fallo su Ciciretti che ha provocato la punizione dalla quale è nato il gol dei sanniti.



VOTO BENEVENTO 6 - Probabilmente nemmeno i sanniti ci credono ma stanno battendo i campioni d'Italia grazie all'invenzione di Ciciretti.

MIGLIORI BENEVENTO: CICIRETTI E BRIGNOLI 7,5 - Il primo si procura la punizione e poi la trasforma impeccabilmente mettendo il pallone sotto il sette, il secondo sta difendendo il vantaggio con grandi interventi.

PEGGIORE BENEVENTO: CATALDI 5,5 - L'ex-laziale, già ammonito, interviene fallosamente su Dybala rischiando il secondo giallo e di lasciare i suoi in dieci. (Stefano Belli)

