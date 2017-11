PAGELLE/ Sassuolo-Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 12^ giornata - primo tempo)

Pagelle Sassuolo Milan: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per la partita della dodicesima giornata nel campionato di Serie A

05 novembre 2017 Redazione

Pagelle Sassuolo Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si sta giocando Sassuolo-Milan, posticipo della dodicesima giornata di Serie A 2017-18, all'intervallo il punteggio vede la formazione di Montella avanti per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. I padroni di casa approcciano bene la partita e tengono egregiamente testa ai rossoneri, Donnarumma (7) salva i suoi dallo 0-1 con una gran parata su Mazzitelli (6,5) mentre gli ospiti ci provano solamente con due tentativi da parte di Calhanoglu (6) che non hanno molta fortuna. Consigli (7) in mezzo ai pali non vuole sfigurare nei confronti del collega che si trova dall'altra parte del campo e risponde presente sul colpo di testa di Kalinic (5,5) ma deve arrendersi all'incornata vincente di Romagnoli (6,5) che sugli sviluppi di un corner anticipa tutti e gonfia la rete portando in vantaggio il Milan. L'undici di Bucchi accusa il colpo e non riesce a reagire mentre la compagine di Montella ritrova fiducia e coraggio.

VOTO SASSUOLO 6 - Molto bene nella prima mezz'ora, poi quando il Milan alza i giri del motore cominciano i dolori per gli uomini di Bucchi.

MIGLIORE SASSUOLO: CONSIGLI 7 - Almeno tre interventi importanti su Calhanoglu, Borini e Kalinic, ci vuole il jolly di Romagnoli per trafiggerlo.

PEGGIORE SASSUOLO: FALCINELLI 5,5 - Non si è mai reso davvero pericoloso nei pressi di Donnarumma.

VOTO MILAN 6,5 - Partenza a rilento per gli uomini di Montella che nell'ultimo quarto d'ora ingranano e a furia di provarci sbloccano la contesa.

MIGLIORE MILAN: G. DONNARUMMA 7 - Sullo 0-0, quando la squadra faticava a carburare, salva il risultato con una gran parata su Mazzitelli.

PEGGIORE MILAN: KALINIC 5,5 - Cade spesso nella trappola del fuorigioco, i compagni tendono a isolarlo a eccezione di Kessié. (Stefano Belli)

