Pagelle/ Chievo Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 12^ giornata - primo tempo)

Pagelle Chievo Napoli: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per la partita della dodicesima giornata nel campionato di Serie A

05 novembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Chievo Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Termina a reti bianche la prima frazione tra Chievo e Napoli, match con pochissime emozioni. Passiamo ora ai voti del primo tempo. Sorrentino (6) si fa trovare pronto le poche volte che viene chiamato in causa. Cacciatore (6) prestazione ordinata. Tomovic (6,5) attento dietro chiude sempre con precisione. Ganberini (6,5) sfiora il gol del vantaggio e difende bene. Gobbi (6) prestazione ordinata, spinge poco. Depaoli (6) il giovane del Chievo è un bel prospetto. Radovanovic (5,5) fa scoppiare un parapiglia inutilmente, nervoso. Hetemaj (6) in mezzo al campo combatte con coraggio. Castro (6) fa poco in avanti ma non demerita. Birsa (5,5) partita di sacrificio, può fare di più. Inglese (5,5) servito poco e male. Passiamo ora al Napoli. Sepe (6) poco impegnato nel suo esordio stagionale. Hysaj (6) fa il compitino, dovrebbe osare di più. Albiol (6) regala la solita sicurezza dietro. Koulibaly (6) poco impegnato fino ad ora. Mario Rui (6) esordio positivo per il sostituto di Ghoulam. Zielinski (6) prova da fuori ma è poco preciso. Jorginho (5,5) troppo impreciso, strano per lui. Hamsik (6) alcune idee sono buone ma poco precise. Callejon (6) l'uomo più pericoloso con i suoi tagli micidiali. Mertens (5,5) si è visto poco, non in perfette condizioni fisiche. Insigne (6) il più attivo in avanti, deve trovare lo spunto giusto.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO CHIEVO 6 - Difende ad oltranza ma tiene bene il campo. MIGLIORE CHIEVO: GAMBERINI 6,5 - Ottimo in difesa sfiora il gol su angolo. PEGGIORE CHIEVO: INGLESE 5,5 - Contro la sua squadra fa devvero poco. VOTO NAPOLI 6 - Deve trovare solo lo spunto giusto, padrone del campo. MIGLIORE NAPOLI: CALLEJON 6 - I suoi tagli fanno sempre paura, sfiora la rete. PEGGIORE NAPOLI: JORGINHO 5,5 - Sbaglia tantissimi passaggi, poco preciso.

