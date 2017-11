Pagelle/ Fiorentina Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 12^ giornata - primo tempo)

Pagelle Fiorentina Roma: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per la partita della dodicesima giornata nel campionato di Serie A

05 novembre 2017 Federico Giuliani

Pagelle Fiorentina Roma, Serie A (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Fiorentina-Roma termina con il risultato di 2-2 per effetto della doppietta di Gerson e i gol di Veretout e Simeone. Nella Fiorentina Pioli deve fare a meno di Thereu e Laurini: il capocannoniere viola è sostituito da Gil Dias, che va a comporre il tridente offensivo insieme a Simeone e Chiesa. A centrocampo spazio a Benassi, Badelj e Veretout; difesa a quattro con Bruno Gaspar, Pezzella, Astori e Biraghi e Sportiello tra i pali. Nella Roma Di Francesco cambia qualche elemento dopo la fatica di Champions League contro il Chelsea; Gonalons è il regista, con Pellegrini alla sua destra e Nainggolan a sinistra. In attacco Dzeko è supportato da El Shaarawy, l'uomo più in forma dei giallorossi, e Gerson. La linea arretrata è invece composta da Kolarov, Fazio, Manolas e Florenzi, schierati davanti ad Alisson. Pronti, via. La Roma passa subito in vantaggio grazie a Gerson (7). Al 4' Nainggolan recupera un gran pallone su Badelj (5), appoggia a El Shaarawy (6,5) che è bravo a vedere e premiare l'inserimento del brasiliano sulla sinistra. L'oggetto misterioso dei capitolini non ci pensa due volte e fredda Sportiello (6) con un piattone mancino. Passano pochi minuti e all'8' la Fiorentina pareggia: Gil Dias (7) rientra su Kolarov (5,5) e pesca sul secondo palo il perfetto inserimento di Veretout (6,5) che da pochi passi ristabilisce l'equilibrio. La Roma prova a scuotersi e flirta per due volte con il gol: Sportiello salva su Dzeko mentre Pellegrini cestina un bel contropiede calciando debolmente per vie centrali. Al 30' gli ospiti passano nuovamente in vantaggio con Gerson, che riceve da Gonalons e centra ancora il bersaglio grosso, questa volta con un piazzato. Nel finale la Fiorentina reagisce e trova il 2-2 con Simeone (6,5): Biraghi (6) lascia partire un perfetto traversone per la torsione vincente del Cholito, bravo a eludere la marcatura di Fazio (5). Al 42' Alisson (7) devia sul palo un tentativo di Chiesa (6,5) e mura il tap-in ravvicinato di Vertout.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 7,5 - Inizio scoppiettante con due reti a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. I ritmi sono mediamente alti e, prima del 45', arrivano altri due gol a incrementare lo spettacolo. Fiorentina e Roma si affrontano a viso aperto senza fare calcoli. VOTO FIORENTINA 6,5 - I viola soffrono molto a centrocampo, soprattutto quando devono impostare la manovra. Con il passare dei minuti i toscani tornano in partita e mettono in difficoltà gli avversari. PEGGIORE FIORENTINA BADELJ 5 - Lento in regia, si addormenta e perde un pallone velenoso dal quale scaturisce la prima rete di Gerson. MIGLIORE FIORENTINA GIL DIAS 7 - Il più reattivo dei viola. Dal suo piede nasce l'assist per il momentaneo 1-1 di Veretout . Protagonista anche in occasione della rete di Simeone. VOTO ROMA 6 - Troppi errori in fase difensiva vanificano un primo tempo che altrimenti sarebbe stato apprezzabile. Finale in apnea. PEGGIORE ROMA PELLEGRINI 5 - Fatica a entrare in partita e perde palloni pericolosi. All'attivo un solo tiro in porta. MIGLIORE ROMA GERSON 7 - Autore di una doppietta, è per forza lui l'uomo del match. Ha però delle responsabilità sul pareggio di Vertout. VOTO ARBITRO (Di Bello) 6 - Si limita a condurre un match che fin qui non ha offerto episodi controversi.

