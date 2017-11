PAGELLE / Inter Torino (1-1): Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 12^ giornata)

Pagelle Inter Torino: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per la partita della dodicesima giornata nel campionato di Serie A

05 novembre 2017 - agg. 05 novembre 2017, 14.38 Matteo Fantozzi

Pagelle Inter Torino, Serie A (Foto LaPresse)

Inter Torino finisce 1-1: vediamo allora le pagelle finali della partita di San Siro, dodicesima giornata del campionato di Serie A. La ripresa inizia con una grandissima conclusione da fuori di Matias Vecino che trova i guantoni pronti di Sirigu pronti a deviare in angolo. Poco dopo è bravissimo Handanovic a metterla in angolo su una bella deviazione di testa di Belotti. Ci prova anche Icardi da fuori, palla deviata in angolo. Il Toro passa poi in vantaggio con una bella conclusione da fuori di Iago Falque che si infila alle spalle di Samir Handanovic. Spalletti decide di correre ai ripari inserendo Eder per Gagliardini poco dopo il raddoppio sfiorato da parte dei granata. Obi colpisce a botta sicura di testa ma la conclusione va fuori di pochissimo. Skriniar poi ci prova di testa anche lui, palla anche questa volta al lato. In contropiede Belotti ha una grande occasione, palla che termina fuori. Il pareggio lo segna Eder servito dentro l'area piccola da una splendida sponda di Icardi.

VOTO PARTITA 8 - Non ci si annoia mai, partita piena di emozioni e con tantissimi gol. Sicuramente San Siro si aspettava una vittoria che non è arrivata, ma lo spettacolo c'è stato davvero. VOTO INTER 6.5: qualche sbavatura a cui non eravamo abituati, ma la cattiveria è da grandissima squadra. VOTO TORINO 6: una reazione sotto il punto di vista del carattere, ma i soliti errori e i difetti di sempre. Serve cambiare qualcosa VOTO ARBITRO (ORSATO) 7: dirige con esperienza e si fida delle sue scelte senza chiedere mai il var, grande personalità.

I VOTI DELL'INTER

Handanovic 6.5: sul gol può poco, ma nel primo tempo in un paio di occasioni è da applausi;

D'Ambrosio 6: un po' meno esplosivo di altre volte, ma sempre bravo a muoversi con costanza tra i reparti. Dietro poche sbavature;

Skriniar 7: un gigante sia in difesa che in attacco. Nonostante il suo fisico poi ha anche dei piedi meravigliosi;

Miranda 6: qualche sbavatura rispetto alla solita perfezione. Sul gol sbaglia il tempo dell'intervento, quando avrebbe potuto fare di più;

Nagatomo 6.5: gioca una buona partita, soprattutto nel primo tempo. E' il più puntuale della difesa nerazzurra. Esce nella ripresa per dare spazio all'arrembaggio finale; (76' Brozovic)

Vecino 7: giocatore meraviglioso. Ruba palloni, corre, si muove con qualità e quel tiro stampato sulla traversa ha fatto tremare tutto San Siro;

Gagliardini 5: confusionario, poco attento e sempre fuori tempo. Sbaglia totalmente la partita ed esce per dare spazio a un calciatore offensivo; (68' Eder 6.5): entra per calciare un paio di palloni alle stelle, ma anche per segnare la rete del pareggio;

Candreva 7: mette decine di palloni perfetti al centro, non tutti vengono però capitalizzati come sarebbe stato il caso fare;

Borja Valero 5: tocca pochissimi palloni in tutta la partita, giocatore di grande qualità e tecnica che dovrebbe fare di più soprattutto se schierato dietro le punte;

Perisic 7: si sacrifica per la squadra e mette dentro decine di palloni incredibili, fino a quello che porta al 1-1 di Eder;

Icardi 6.5: un voto in più per quell'assist a Eder che regala un pareggio meritatissimo. L'argentino aveva sbagliato l'impossibile durante l'arco della partita, cosa a lui non solita. Nel momento decisivo però tira fuori dal cilindro la giocata decisiva che vale punti per la sua squadra.

All. Spalletti 6.5: non si può sempre vincere, ma la squadra ha dato un'altra prova di grande solidità.

I VOTI DEL TORINO

Sirigu 6.5: fa un paio di parate impressionanti, portiere di spessore veramente internazionale;

De Silvestri 5: primo tempo da dimenticare con Perisic che non gliela fa vedere mai. Nella ripresa le cose non vanno poi troppo meglio con questo esterno che perde la sfida ancora con il croato;

N'Koulou 7: non sbaglia praticamente niente, grandissima prova di personalità e grande costanza. E' lui l'uomo in più di Mihajlovic;

Burdisso 7: non giocava da una vita, affronta la sfida contro la sua ex squadra da leader carismatico e anche tecnico;

Ansaldi 5: soffre la vivacità di Candreva in una partita dove sicuramente avrebbe potuto fare di più;

Baselli 6.5: primo tempo da gigante, sfiorando due volte il gol. Nella ripresa però sparisce dal campo;

Rincon 6: ci mette tanta grinta, ma non riesce ad avere la giusta qualità per fare male agli avversari. Finisce zoppicando;

Obi 6.5: corre per tre e in un paio di occasioni sfiora anche il gol. Esame superato contro un avversario che ha fatto parte del suo passato in maniera davvero importante. Furono i nerazzurri a portarlo in Italia 12 anni fa; (72' Acquah sv)

Iago Falque 6.5: segna un gol bellissimo dopo un'ora abbastanza anonima. Giocatore straordinario che ha il difetto di accendersi a intermittenza; (83' Niang sv)

Belotti 6: generoso, ma sprecone. Si vede che non è al massimo;

Ljajic 6: un giocatore con un piede così non si può accendere solo quando ci sono delle punizioni da buttare dentro. Deve fare di più;

All.Mihajlovic 5.5: il suo Toro ha i soliti pregi e i soliti difetti. Il risultato è molto importante, ma con questa tipologia di atteggiamento non si fanno passi in avanti.

IL PRIMO TEMPO

Pronti via l'Inter parte molto forte, costringendo i granata nella loro metà campo. Nei primi minuti Candreva (6.5) mette dentro due palloni velenosi ma se il primo è lungo sul secondo sbaglia Icardi (6). La prima occasione granata arriva grazie a un pallone messo dentro da Ljajic (6.5), respinta fuori e calciata altissima da Baselli (7). Il centrocampista è poi pericolosissimo con un altro tiro da fuori che Handanovic (6) blocca in due tempi. Ci prova Vecino (6.5) da fuori, calcia violento e trova la respinta di pugni di Sirigu (7). Occasione anche per Icardi che al centro dell'area di rigore sbaglia praticamente un calcio di rigore in movimento. Ancora Maurito va in profondità apparentemente da solo, la difesa granata però riesce a fermarlo appena fuori dall'area di rigore. Icardi ci prova, calcia da fuori e De Silvestri (5) la devia in angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Skriniar (6.5) colpisce bene di testa, Sirigu la devia con un vero miracolo. Candreva sul finale della prima frazione calcia violento e colpisce Burdisso, l'esterno chiede un rigore che però non c'è. Nel finale clamorosa occasione per Baselli ancora, colpi di testa fuori di niente.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO INTER 7 - Nonostante non sia arrivato il gol i nerazzurri riescono a costruire molto, senza però riuscire nell'ultimo passo verso la porta difesa da un'ottimo Sirigu. Buona la manovra, qualcosa da rivedere dietro stranamente. MIGLIORE INTER PERISIC 6.5 - Il croato riesce sempre e comunque a saltare l'uomo, mettendo dentro un'infinità di palloni. Ha giocato fino a questo momento davvero molto bene. PEGGIORE INTER BORJA VALERO 5 - Assente ingiustificato della gara si perde tra le linee e tocca davvero pochissimi palloni. VOTO TORINO 6.5 - I granata si difendono in maniera disordinata, ma quando partono in contropiede sono pericolosissimi; MIGLIORE TORINO BASELLI 7 - Il primo tentativo da fuori è alla ''viva il parroco'', poi però prende bene la mira e fa tremare Handanovic. Nel finale il suo colpo di testa gela San Siro, ma solo per un attimo. PEGGIORE TORINO DE SILVESTRI 5 - Non vede Perisic se non quando gli sfugge e può leggere il suo nome stampato sulla maglia nerazzurra. Non riesce mai ad essere all'altezza della situazione, stranamente perché di solito è attento e puntuale.

© Riproduzione Riservata.