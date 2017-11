Pisa Pistoiese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Pistoiese: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la dodicesima giornata del girone A di Serie C

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pisa Pistoiese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pisa Pistoiese verrà diretta dall'arbitro Andrea Mei; alle ore 16:30 di domenica 5 novembre va in scena all'Arena Garibaldi la partita valida per la dodicesima giornata nel girone A della Serie C 2017-2018. Il Pisa è reduce dal cambio di allenatore, dopo l'esonero di Carmine Gautieri deciso dalla dirigenza toscana dopo l'altalenante avvio di stagione. Al suo posto è subentrato ufficialmente dal 31 ottobre Michele Pazienza, già allenatore della formazione Beretta del Pisa. Per lui una promozione inaspettata, dopo essere stato chiamato ad interim per la partita, poi vinta, contro l'Alessandria in casa (2-0 il risultato finale). Pazienza si è poi ripetuto la settimana successiva, con il Pisa uscito indenne dalla trasferta di Piacenza.

Il secondo risultato positivo ha convinto la dirigenza a dare fiducia a mister Pazienza, nominando tecnico ufficiale per questa stagione. In classifica, il Pisa è quarto, a quota 20 punti dopo le prime undici partite disputate. La capolista Livorno, che deve recuperare una partite, ha sei punti di vantaggio al momento. L'obiettivo stagionale della dirigenza del Pisa è di raggiungere agevolmente la qualificazione ai play off di fine stagione, per giocarsi poi la promozione in Serie B contro le migliori squadre del torneo. Sulla carta non sarà una partita impossibile quella contro la Pistoiese, reduce dal successo casalingo contro il modesto Prato nell'ultima di campionato. Tre punti che hanno spinto la Pistoiese in undicesima posizione, a quota 14 punti, sei in meno rispetto al Pisa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pisa Pistoiese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PISTOIESE

Il Pisa è pronto a riprendere a volare, dopo l'entusiasmante mese di settembre in cui aveva collezionato 4 vittorie consecutive, per poi subire un periodo di crisi culminato con l'allontanamento a metà ottobre del tecnico Carmine Gautieri. C'è grande fiducia intorno al nuovo corso tecnico iniziato con mister Pazienza, la cui carriera da calciatore è terminata nell'ultima estate dopo una stagione al Manfredonia. Pazienza, centrocampista di Napoli e Juventus fra le altre, ha portato nuovo entusiasmo, conquistando quattro punti in due partite. Contro il Piacenza ha utilizzato il modulo 3-4-3. In porta Petkovic. In difesa Sabotic, Carillo e Lisuzzo. A centrocampo, Mannini e Filippini esterni con De Vitis e Gucher in mezzo. In attacco il tridente composto da Giannone, Masucci ed Eusepi. Contro la Pistoiese, il Pisa punta a ripetere l'ottima prestazione fornita contro l'Alessandria due settimane fa.

La Pistoiese è attesa dalla difficile trasferta di Pisa, dove ad attenderla c'è una squadra che ha ritrovato fiducia dopo il cambio di allenatore. Per la formazione allenata dal tecnico Paolo Indiani un test importante che arriva una settimana più tardi la vittoria conseguita contro il Prato davanti al proprio pubblico, con il risultato finale di 1-0. L'attuale posizione di metà classifica soddisfa la dirigenza toscana, che ad inizio stagione aveva fissato in una dignitosa posizione in classifica l'obiettivo del campionato di quest'anno. Contro il Prato mister Indiani ha schierato il modulo 3-5-2. In porta Zaccagno. Difesa a tre composta da Zullo, Nossa e Quaranta. A centrocampo Hamlili, Luperini e Tartaglione, con Mulas e Regoli esterni di centrocampo. In attacco la coppia composta da Ferrari e Vrioni. Match winner della partita fra Pistoiese e Prato è stato Surraco, che al 95 minuto con un colpo di testa ha regalato tre punti pesanti alla squadra di casa.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico dato dall'agenzia di scommesse Eurobet, che ha stilato le quote per questa partita dell'Arena Garibaldi, dà per scontata o quasi la vittoria del Pisa (1.67 per il segno 1) mentre il segno 2 per la vittoria della Pistoiese è a 5.15. Alta anche la quota del pareggio (3.45 sul segno X).

© Riproduzione Riservata.