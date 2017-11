Pordenone Triestina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pordenone Triestina: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la dodicesima giornata del girone B di Serie C

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pordenone Triestina, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Pordenone Triestina, partita che sarà diretta dall'arbitro Giovanni Nicoletti, è in programma alle ore 18:30 di domenica 5 novembre per la dodicesima giornata nel campionato di Serie C 2017-2018, girone B. Torna uno storico derby friulano che manca dal 2014, occasione in cui le due formazioni si affrontarono nel campionato di Serie D. Le due squadre, ora, si ritrovano in Serie C e si contendono 3 punti pesanti, che potrebbero segnare in maniera decisa l'attuale classifica del girone. Ma andiamo a vedere da più vicino come arrivano a questo match le due squadre. In casa Pordenone, dopo 3 pareggi di fila, c'è voglia di tornare alla vittoria e provare a riconquistare la vetta finita nelle mani del Padova. I nero-verdi, unica squadra ancora imbattuta nel girone, cercheranno di mantenere ancora a 0 lo score delle partite perse e di accrescere parallelamente il bottino delle vittorie, 5 fino ad ora in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pordenone Triestina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

QUI PORDENONE

Il Pordenone di Colucci, fra le poche formazioni in testa alla classifica che non ha ancora scontato il proprio turno di riposo, dovrà cercare di portare a casa il maggior numero di vittorie da qui alla propria sosta, per non rischiare di vedersi superata dalle concorrenti per la promozione, che quest'anno si preannunciano ancora più attrezzate e agguerrite degli scorsi anni. Fondamentale, per i ramarri, sarà mettersi alle spalle un periodo particolare, che ha visto una concomitanza di fattori unirsi e rovinare quella che era stata un'ottima andatura; ai gravi problemi personali per l'allenatore, infatti, si sono aggiunti alcuni infortuni pesanti e delle leggerezze compiute dai giocatori, come l'espulsione di Stefani nella gara contro la Fermana. Tutti elementi, questi, che se presi singolarmente non avrebbero probabilmente inciso più di tanto sul cammino dei friulani, ma che presi tutti insieme hanno compromesso il buon esito di alcune gare.

QUI TRIESTINA

Al Bottecchia arriverà una Triestina in uno stato di forma positivo, come dimostrano i 5 risultati utili di fila. Gli alabardati, infatti, dopo un inizio non al top nel mese di ottobre, hanno lentamente ritrovato una quadratura importante, e proveranno ad approfittare delle difficoltà dei nero-verdi per ottenere un primo storico successo nel derby friulano nei campionati professionistici. La squadra di Sannino, protagonista prima di un'importante vittoria a Vicenza poi di un buon pari a Santarcangelo, con una vittoria potrebbe raggiungere la settima posizione della classifica del girone B, ed in un solo colpo entrare nel cuore della zona play-off. Grazie ai 14 punti totalizzati in stagione e al turno di riposo già scontato, infatti, i bianco-rossi puntano a concludere il girone di andata con 30 punti, e guadagnarsi di diritto una posizione nelle prime 5. Un incarico difficile per l'esperto mister Sannino, ma che con una partenza giusta può anche essere superato.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE TRIESTINA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di questo match, il tecnico di casa Colucci potrebbe essere ancora sostituito da Migliorini sulla panchina. Nella formazione iniziale, causa le assenze di Gerardi e Stefani, dovremmo vedere Perilli in porta, De Agostini, Parodi, Bassoli e Formiconi in difesa. A centrocampo Burrai e Misuraca saranno al fianco del regista Lulli, schierato davanti alla difesa, mentre in attacco Maza e Martignago saranno a composizione del tridente insieme a Magnaghi, favorito per la sostituzione di Gerardi al centro. Dall'altro lato Sannino pensa ad un 4-3-3 con Boccanera in porta, Grillo e Troiani terzini con Codromaz-El Hasni coppia di centrali. A centrocampo Porcari giocherà con Bracaletti e Acquadro, mentre in avanti Bariti e Petrella saranno le ali ai lati di Arma.

QUOTE E PRONOSTICO

Quali sono le quote proposte dall'agenzia di scommesse SNAI per la partita del Bottecchia? Scopriamolo insieme: il segno 1 per la vittoria del Pordenone è quotato 1,65 mentre il segno X per il pareggio arriva a 3,40. Il segno 2 della vittoria ospite vi permetterebbe invece di guadagnare 4,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.