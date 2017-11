Prato Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Prato Piacenza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Prato Piacenza, partita che sarà diretta dall'arbitro Federico Longo, si gioca alle ore 16:30 di domenica 5 novembre; è valida per la dodicesima giornata del girone A della Serie C 2017-2018. Il Prato è una delle squadre più deboli del torneo, tanto che dopo le prime dieci partite (deve recuperare un incontro ndr) veleggia al penultimo posto a quota 6 punti, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in campionato. Fin qui i giocatori allenati dal tecnico Pasquale Catalano hanno ottenuto soltanto una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte. Una media punti bassissima, che costringe i tifosi del Prato a non essere così tanto ottimisti per il proseguo del torneo.

Nell'ultimo incontro disputato è arrivata l'ennesima sconfitta, la sesta in totale, sul campo della Pistoiese. Anche tanta sfortuna per il Prato, che ha subito il gol del ko al minuto 95. Anche il Piacenza sta attraversando un periodo di difficoltà, condito da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite. I ko sono arrivati contro Pontedera (3-0 fuori casa) e Viterbese (0-1 in casa). Domenica, il Piacenza ha invertito parzialmente la rotta, pareggiando in casa davanti al proprio pubblico contro il Pisa. In classifica, i piacentini occupano la decima posizione a quota 14 punti dopo dieci partite disputate. Entrambe hanno una partita da recuperare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Prato Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO PIACENZA

Il Prato ha giocato la trasferta sul campo della Pistoiese con il modulo 5-4-1 in linea. Difesa a cinque composta da Marini, Ghidotti, Martinelli, Marzorati e Badan, con in porta Alastra. A centrocampo Guglielmelli e Bonetto, supporti dagli esterni Ceccarelli e Piscitella. In attacco il solo Orlando. Gli uomini di mister Pasquale Catalano hanno cercato in tutti i modi di portare a casa quello che sarebbe stato un prestigioso pareggio. Quando sembrava che l'impresa fosse riuscita, ecco arrivare la beffa finale al 95 minuto, quando un gol di Surraco di testa, alla sua seconda rete stagionale in campionato, ha indirizzato l'incontro a favore dei padroni di casa della Pistoiese. A nulla sono serviti gli ingressi durante la partita di Liurni, Fantacci, Cavagna e Vangi. Nessuno ha inciso sulla partita, per poi esserci la beffa proprio nel finale di partita.

Il Piacenza di mister Arnaldo Franzini vive un momento complicato. La vittoria manca da un mese, dal 4 ottobre scorso. Un'eternità nel mondo del calcio, quanto basta per parlare di crisi. Contro il Prato non dovrebbe essere difficile portare a casa il risultato pieno (tre punti), ma i calciatori emiliani dovranno prestare la massima attenzione nella trasferta toscana. Nell'ultimo match di campionato disputato, con il pareggio rimediato contro un Pisa lanciato, mister Franzini ha schierato i suoi uomini con il modulo 4-1-4-1. In porta Fumagalli. Difesa a quattro composta da Mora, Bini, Pergreffi e Masciangelo. A centrocampo, Morosini (in posizione più arretrata), Della Latta, Segre, Nobile e Scaccabarozzi. In avanti, unica punta Romero.

QUOTE E PRONOSTICO

Il bookmaker Eurobet, che ha fornito le quote per questa partita di Serie C, ha deciso di non assegnare a nessuna delle due squadre i favori del pronostico. Sia il Prato (segno 1 2.65) che il Piacenza (segno 2 2.65) sono date sullo stesso valore. Il pareggio è quotato invece a 3.05.

