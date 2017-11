Pro Piacenza Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Piacenza Pontedera: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata del girone A di Serie C

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pro Piacenza Pontedera, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pro Piacenza Pontedera vale per la dodicesima giornata di Serie C 2017-2018 girone A: partita diretta dall'arbitro Marco Acanfora e in programma alle ore 16:30 di domenica 5 novembre. Una gara che si preannuncia importante per i giochi salvezza quella fra Pro Piacenza e Pontedera, due squadre che navigano costantemente dall'inizio della stagione nei bassifondi della classifica. Tuttavia gli ospiti hanno dimostrato di poter risalire la corrente e con qualche risultato positivo nelle ultime giornate sono riusciti a crearsi una situazione migliore, levandosi un po' di fiatone in vista di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pro Piacenza Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

QUI PRO PIACENZA

Gli emiliani, che hanno vinto una sola volta in campionato ma che in casa ne hanno perso una sola, proveranno a ritrovare una vittoria che manca addirittura dal primo turno (3-1 alla Giana Erminio il 27 agosto). Da allora i rosso-neri hanno ottenuto soltanto 4 punti in stagione in 9 gare, una media che consente di mantenersi sulla "linea di galleggiamento", ma che deve essere migliorata se si aspira ad uscire fuori dalla zona play-out. La squadra allenata da Fulvio Pea ha in rosa i mezzi per evitare di giocarsi la salvezza nella post-season, ma la concorrenza sarà spietata dati anche i recenti risultati avuti dalle ultime della graduatoria. Anche il calendario, particolarmente ostico per gli emiliani nelle ultime gare, ha imposto ai rosso-neri le sfide esterne contro le corazzate del girone Siena e Livorno, e puntualmente sono arrivati due K.O. di fila in esterna. L'ultimo risultato in ordine cronologico è proprio la sconfitta sul campo degli amaranto per 3-0, in una gara che ha visto gli emiliani in gara per un solo tempo per poi crollare nella ripresa. Servirà migliorare, per la Pro di Pea, ed ottenere risultati più soddisfacenti nelle vere partite che contano per l'obiettivo stagionale; dopo i pareggi interni contro le concorrenti Cuneo e Prato, i rosso-neri dovranno fare di meglio contro il Pontedera in un altro potenziale scontro diretto.

QUI PONTEDERA

L'avversario di questo turno è un Pontedera in uno stato di forma straordinario, che ha portato in 3 gare 7 punti (su 9 totali), frutto di due vittorie ed un pareggio in 3 gare interne di fila (complice la sosta di mezzo). Fra le vittime di questo rinato Pontedera ci sono proprio i cugini cittadini della Pro Piacenza, ovvero il Piacenza 1919 di Franzini. I toscani, che tornano a giocare in trasferta a distanza di un mese dall'impegno di Livorno, potrebbero anche accontentarsi del pari per dare seguito alla striscia positiva di risultati, e soprattutto per conquistare il primo punto stagionale in trasferta (peggior rendimento esterno del girone). Nei 4 precedenti fra le due squadre, i toscani hanno vinto due volte e perso in trasferta al Garilli nello scorso torneo di Lega Pro.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA PONTEDERA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Pea inserisce un 4-3-3 che prevede la conferma di Gori in porta, Belfasti e Beduschi terzini con Calandra e Belotti centrali. A centrocampo pochi dubbi per le conferme di Barba, La Vigna e del capitano Aspas. In attacco Mastroianni potrebbe riposare e lasciare il posto al più esperto Abate dal primo minuto, a composizione del tridente con Alessandro e Bazzoffia sugli esterni. Fra gli indisponibili si contano le assenze di Ricci e Abbate in difesa, Dall'altra parte in campo per il Pontedera un 3-5-2 con Contini in porta, Risaliti, Frare e Vettori in difesa. Sugli esterni di centrocampo Calcagni e Corsinelli sono i favoriti per una maglia da titolare, mentre Spinozzi, Gargiulo e Caponi saranno all'interno. In attacco coppia consolidata Pinzauti-Pesenti. Pochi problemi per il tecnico Maiara, che dovrebbe avere quasi tutta la rosa a propria disposizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che sono state emesse dall'agenzia di scommesse SNAI per questa partita dello stadio Garilli: il segno 1 per la vittoria della Pro Piacenza vale 2,25, il segno 2 per la vittoria del Pontedera è quotato 3,05 come il segno X, che dovrete giocare per il pareggio tra queste due squadre.

