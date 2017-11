Probabili formazioni/ Chievo Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 12^ giornata)

Probabili formazioni Chievo Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Chievo Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Chievo Napoli vale per la dodicesima giornata della Serie A 2017-2018: alle ore 15 di domenica 5 novembre le due squadre scendono in campo al Bentegodi per cercare di riscattare le ultime sconfitte. Due in fila per un Chievo che ha perso un po’ di smalto anche se continua ad avere una classifica più che accettabile, tenendosi al sicuro dalla zona calda; il Napoli invece è caduto in Champions League, dove ha comunque la possibilità di qualificarsi agli ottavi; un ko comunque pesante nelle proporzioni, l’opposto di quanto succede in campionato visto che i partenopei continuano a volare e sono ancora primi in classifica, con tutte le intenzioni di rimanerci. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo insieme in che modo potrebbero essere disposte dai loro allenatori con l’analisi dettagliata delle probabili formazioni di Chievo Napoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Chievo Napoli è stata quotata dall’agenzia di scommesse: vediamo allora cosa è previsto secondo 1X2 finale per la partita del Bentegodi. La vittoria del Chievo (segno 1) vale 8,50 mentre il pareggio, identificato dal segno X, è quotato 5,00. Con la vittoria del Napoli, per la quale dovete giocare il segno 2, la vincita sarebbe di 1,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO NAPOLI

LE SCELTE DI MARAN

Solito modulo per il Chievo, con un trequartista (Valter Birsa) alle spalle di due attaccanti che saranno Inglese e Meggiorini. Sostanzialmente Rolando Maran ha pochi dubbi: anche il tecnico trentino non è un super amante del turnover e, avendo un ventaglio di scelte non larghissime, spesso e volentieri fa giocare gli stessi. Anche oggi dunque vedremo il centrocampo con Lucas Castro e Perparim Hetemaj a supporto del regista Radovanovic, mentre in difesa sono confermati i due esterni Cacciatore e Gobbi, pretoriani di Maran e dunque ben integrati negli schemi del loro allenatore. L’unico ballottaggio sulla carta è quello che coinvolge i centrali difensivi: Bostjan Cesar reclama spazio a protezione del portiere Sorrentino, ma perchè sia così dovrà togliere una maglia a Dainelli o Gamberini. Il centrale sloveno ha giocato contro il Milan, una partita nella quale la difesa del Chievo è parsa tutt’altro che inaffondabile; anche per questo motivo Maran dovrebbe affidarsi ai due ex della Fiorentina (il terzo giocatore con un passato nella viola è ovviamente Gobbi, ed anche per questo motivo questa linea difensiva convince maggiormente).

I DUBBI DI SARRI

Il dubbio maggiore per Maurizio Sarri è ovviamente quello legato al terzino sinistro: con la rottura del crociato da parte di Ghoulam l’unica alternativa possibile è Mario Rui, voluto dal tecnico che lo aveva allenato a Empoli ma in campo per appena 3 minuti in questa stagione. Sarri dunque deve scegliere: o stabilire che il momento del portoghese è ufficialmente arrivato, lanciandolo titolare in questi mesi in cui Ghoulam sarà ai box, oppure aprire alla soluzione con Maggio titolare a destra e Hysaj dirottato dall’altra parte del campo, dove sa giocare anche se ovviamente non può garantire lo stesso rendimento. Vedremo oggi, ma vedremo soprattutto nel lungo periodo; per il resto il tridente rimane quello con Callejon e Lorenzo Insigne (autore di una grande partita mercoledì, gol a parte) che supporteranno Dries Mertens, mentre a centrocampo è ballottaggio tra Zielinski, che dà la sensazione di partire in vantaggio, e Allan. Hamsik sicuro del posto e ancora a -1 dal record di gol di Maradona, Jorginho potrebbe avere un’altra maglia da titolare a scapito di Amadou Diawara, ma come sempre le scelte saranno provvisorie fino all’ultimo.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO NAPOLI: IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 5 Gamberini, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 69 Meggiorini, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 40 Tomovic, 14 Bani, 12 B. Cesar, 2 Jaroszynski, 27 Depaoli, 4 N. Rigoni, 77 Bastien, 7 Garritano, 20 Pucciarelli, 9 Stepinski, 31 Pellissier

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 20 Zielinski, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 21 Chiriches, 19 Ni. Makismovic, 6 Mario Rui, 5 Allan, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

