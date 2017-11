Probabili formazioni/ Fiorentina Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 12^ giornata)

05 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Fiorentina Roma, Serie A (Foto LaPresse)

Fiorentina Roma, partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, si gioca alle ore 15 di domenica 5 novembre. E’ una delle sfide più interessanti del turno: la Fiorentina non è ancora riuscita a dare continuità alla sua stagione ma rimane una squadra di talento e con giocatori che possono fare il salto di qualità da un momento all’altro, sempre temibili quando giocano in casa. La Roma sta vivendo un grande momento: non solo in Champions League dove ha demolito il Chelsea prendendosi il primo posto nel girone, ma anche in campionato dove occupa la quinta posizione e ha la miglior difesa del torneo, continuando a fare risultati convincenti. Vediamo subito come i due allenatori hanno in mente di affrontare questa bella partita dell’Artemio Franchi, studiando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Fiorentina Roma.

QUOTE E SCOMMESSE

Fiorentina Roma è stata quotata dall’agenzia di scommesse: vediamo allora cosa è previsto secondo 1X2 finale per la partita dell’Artemio Franchi. La vittoria della Fiorentina (segno 1) vale 2,85 mentre il pareggio, identificato dal segno X, è quotato 3,60. Con la vittoria della Roma, per la quale dovete giocare il segno 2, la vincita sarebbe di 2,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

I DUBBI DI PIOLI

Senza Thereau, scatta l’ora di Gil Dias con la conferma però del 4-3-3 con cui Stefano Pioli aveva iniziato la stagione e che aveva momentaneamente accantonato. Nei fatti cambia poco: gli esterni offensivi sono sempre due, con il giovane portoghese che agirà a sinistra lasciando invece a Federico Chiesa la destra. I due avanzano la loro posizione andando ad affiancare Giovanni Simeone, confermato come prima punta ma ancora fermo a 3 gol in campionato; chi fa un ideale passo indietro è Benassi, reduce da tre partite consecutive con un gol. L’ex capitano del Torino giocherà sulla linea dei centrocampisti: di fatto dunque scompare il reparto dei trequartisti e spetterà soprattutto a Badelj (piaceva alla Roma qualche tempo fa) e Veretout tenere unita la squadra, evitando che si allunghi troppo. Un compito importante, visto che i giallorossi possono essere letali con spazi a disposizione; cambia poco o nulla in difesa, dove Bruno Gaspar sarà ancora in campo al posto dell’infortunato Laurini mentre Biraghi agirà sulla corsia destra, la coppia centrale sarà formata dall’ex di giornata Astori e da German Pezzella con Sportiello a difendere i pali della porta.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Ci sono giocatori che Eusebio Di Francesco sa di dover cavalcare a prescindere da quanto abbiano giocato recentemente: uno di questi è El Shaarawy, stratosferico contro il Chelsea. Il Faraone si avvia ad avere un’altra maglia da titolare, anche perchè Defrel non è al top e Schick sarà ancora fuori non avendo superato il problema al piede. Con il numero 92, spazio a Diego Perotti che verosimilmente partirà dall’amata corsia sinistra; al centro del tridente invece ci sarà Edin Dzeko, a caccia di un altro titolo di capocannoniere ma sempre utile alla squadra con i suoi movimenti. A centrocampo il solito ballottaggio, con Lorenzo Pellegrini che reclama una maglia: l’ex del Sassuolo potrebbe averla al posto di Strootman - ma si vedrà - con la conferma invece di Nainggolan, è testa a testa anche tra De Rossi e Gonalons ma il capitano è nettamente favorito sul francese. Per quanto riguarda la difesa, Manolas corre verso una maglia al fianco di Fazio avendo ormai recuperato dall’infortunio; straordinari per Florenzi e Kolarov, anche se Bruno Peres potrebbe farcela quantomeno per andare in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 57 Sportiello; 76 Bruno Gaspar, 20 Ger. Pezzella, 13 Astori, 3 Biraghi; 24 Benassi, 5 Badelj, 17 Veretout; 25 F. Chiesa, 9 G. Simeone, 28 Gil Dias

A disposizione: 22 Cerofolini, 97 Dragowski, 4 Milenkovic, 31 Vitor Hugo, 15 Maxi Olivera, 19 Cristoforo, 6 Carlos Sanchez, 11 I. Hagi, 10 Eysseric, 27 Lo Faso, 30 Babacar, Saponara, Thereau

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: Laurini

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 55 Castan, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 6 Strootman, 17 Cengiz Under, 23 Defrel

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Bruno Peres, Karsdorp, Emerson P., Schick

