Probabili formazioni/ Inter Torino: quote, le ultime novità live (Serie A, 12^ giornata)

Probabili formazioni Inter Torino: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti, moduli e titolari delle due squadre che si affrontano per la dodicesima giornata di Serie A

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Inter Torino, Serie A (Foto LaPresse)

Inter Torino è la partita che aprirà la domenica della dodicesima giornata di Serie A. Le due formazioni scenderanno in campo infatti alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro davanti a una imponente cornice di pubblico, attirata dall’eccellente cammino dei nerazzurri di Luciano Spalletti, che ora vogliono proseguire a mantenere un ritmo da record e dare sempre più concretezza ad ambizioni che non si limitano più al quarto posto, che resta comunque l’indispensabile punto di riferimento. Il Torino invece ha avuto finora un atteggiamento ondivago e ha bisogno di un bel risultato per pensare all’Europa League. Con queste premesse, vediamo come scenderanno in campo le due squadre esaminando più da vicino le probabili formazioni di Inter Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Inter Torino, anticipo dell’ora di pranzo per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: la vittoria dell’Inter (segno 1) vale 1,50; il pareggio (segno X) è quotato 4,50 mentre la vittoria del Torino, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 6,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

LE CONFERME DI SPALLETTI

Squadra che vince non si cambia: Luciano Spalletti sembra intenzionato a confermare la formazione che è ormai diventata di riferimento per l’Inter nelle ultime settimane. Brozovic e Joao Mario possono sperare, ma in questo momento sono scivolati indietro nelle gerarchie nerazzurre e di fatto possono sperare solo di insidiare la maglia di Gagliardini, facendo in quel caso retrocedere in mediana Borja Valero, altrimenti destinato al ruolo di trequartista centrale. Sarà invece ancora una volta intoccabile Vecino. In difesa ancora una volta l’ex D’Ambrosio e Nagatomo dovrebbero avere la meglio rispettivamente su Cancelo e Dalbert, mentre non ci sono dubbi sulla coppia centrale con Miranda e Skriniar a protezione di Handanovic. Certezze anche nel settore degli esterni d’attacco grazie a Candreva e Perisic, anche se Eder è sempre una valida alternativa. Davanti a tutti Mauro Icardi: il capitano viaggia alla media di un gol a partita ed è naturalmente intoccabile.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sinisa Mihajlovic ha di recente ritrovato l’ex Obi (in gol domenica sera) e Belotti, tuttavia il centrocampista nigeriano dovrebbe partire dalla panchina a San Siro, perché il tecnico serbo è orientato a confermare il 4-3-3. Con questo schema è centrale il ruolo in cabina di regia di Valdifiori, che sarà affiancato da due mezzali dalle caratteristiche diverse e complementari, la corsa di Rincon e la qualità di Baselli. In difesa dovrebbe cambiare poco: l’altro ex Ansaldi, il cui trasferimento dall’Inter al Torino è avvenuto all’ultimo minuto del calciomercato estivo, agirà come terzino sinistro, a destra invece ci sarà De Silvestri, mentre davanti al portiere Sirigu la coppia centrale sarà formata da Moretti e N’Koulou. Nel tridente offensivo invece c’è Belotti, già titolare contro il Cagliari: una settimana in più di preparazione avrà fatto bene al Gallo, anche verso il playoff delle qualificazioni al Mondiale, insieme a lui Adem Ljajic (ennesimo ex della partita) e Iago Falque, per comporre il tridente “classico”, quello che si legge negli schemini delle formazioni estive.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Cancelo, 21 Santon, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 99 Pinamonti, 23 Eder.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vanheusden.

TORINO (4-3-3): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 24 Moretti, 15 Ansaldi; 88 Rincon, 5 Valdifiori, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic. All. Mihajlovic.

A disposizione: 1 Ichazo, 32 Milinkovic-Savic, 13 Burdisso, 3 Molinaro, 23 Barreca, 16 Gustafson, 6 Acquah, 22 Obi, 21 Berenguer, 31 Boyé, 99 Sadiq, 11 Niang.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lyanco, Bonifazi.

© Riproduzione Riservata.