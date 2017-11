Probabili formazioni/ Juventus Benevento: quote, le ultime novità live (Serie A, 12^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Benevento: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti, moduli e titolari delle due squadre che si affrontano per la dodicesima giornata di Serie A

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Juventus Benevento, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Benevento metterà di fronte gli estremi opposti nella dodicesima giornata di Serie A. Le due formazioni scenderanno in campo infatti alle ore 15.00 all’Allianz Stadium e, mentre la Juventus cercherà di festeggiare i propri 120 anni di storia con una vittoria per arrivare alla pausa nelle migliori condizioni possibili, il Benevento ancora una volta cercherà il primo punto in Serie A di sempre, consapevole che riuscirci proprio in casa della Juventus sarà difficilissimo ma avrebbe un sapore speciale e resterebbe a lungo nella memoria di tutti. Con queste premesse, vediamo come scenderanno in campo le due squadre esaminando più da vicino le probabili formazioni di Juventus Benevento.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Juventus Benevento, partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: la vittoria della Juventus (segno 1) vale 1,05; il pareggio (segno X) è quotato 13,00 mentre la vittoria del Benevento, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare addirittura 35,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri valuta il turnover, ma la successiva sosta per le nazionali rende meno pressante questa esigenza. Quasi certamente comunque Rugani e Asamoah torneranno titolari in difesa, prendendo il posto di Barzagli e Alex Sandro; Lichtsteiner giocherà a destra, essendo escluso dalla lista Uefa è una certezza in campionato. Si concentreranno invece a centrocampo i dubbi principali per Allegri: scalpita Matuidi che potrebbe far rifiatare Khedira, con Pjanic al suo fianco oppure Bentancur, che ormai è da considerare a tutti gli effetti nel pieno delle rotazioni bianconere. Possibile occasione per Bernardeschi, che d’altronde ha in genere fatto bene quando è stato chiamato in causa dal primo minuto; possibile riposo dunque per Cuadrado, a sinistra invece Douglas Costa potrebbe dare un po’ di riposo a Mandzukic, ma è da valutare anche un possibile turno di riposo per Dybala, evidentemente non più in grande forma come ad inizio stagione. Nel caso uno fra Cuadrado e Mandzukic tornerebbe in campo, mentre la certezza è Higuain, che ha ritrovato grande feeling con il gol e non ha quindi intenzione di fermarsi proprio adesso.

I DUBBI DI DE ZERBI

Il Benevento sa che non ha nulla da perdere e si dovrebbe presentare allo Stadium con un 3-5-1-1: nell’attacco di mister Roberto De Zerbi attenzione a Ciciretti, che si candida a tornare titolare giocando a supporto di Iemmello, ma si valuta anche la soluzione con le due punte e dunque Coda in campo appunto al fianco di Iemmello, l’unico certo del posto. In questo caso Ciciretti potrebbe essere schierato come esterno destro a centrocampo, ma i favoriti per occupare i ruoli da esterni sono Letizia e Lazaar, che rispetto a Ciciretti garantirebbero certamente più copertura sulle corsie laterali. Al centro del campo il punto di riferimento sarà Memushaj, con l’assistenza delle mezzali Cataldi e Viola; dovrebbe rimanere fuori l’ex di turno Chibsah. Nel reparto arretrato Antei comanderà una difesa che è attesa da un compito certamente non facile, insieme a Venuti e Di Chiara; in porta sembra ormai confermato il sorpasso di Brignoli ai danni di Belec, dunque ci aspettiamo titolare l’italiano.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic; 9 Higuain. All. Allegri.

A disposizione: 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 10 Dybala.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Howedes, Benatia, Pjaca.

BENEVENTO (3-5-1-1): 22 Brignoli; 23 Venuti, 88 Antei, 17 Di Chiara; 3 Letizia, 8 Cataldi, 20 Memushaj, 14 Viola, 77 Lazaar; 10 Ciciretti; 33 Iemmello. All. De Zerbi.

A disposizione: 1 Belec, 18 Gyamfi, 95 Gravillon, 6 Djimsiti, 4 Del Pinto, 13 Chibsah, 87 Lombardi, 24 Kanoute, 32 Puscas, 11 Coda, 26 Parigini, 90 Armenteros.

Squalificati: Lucioni.

Indisponibili: Costa, D’Alessandro.

