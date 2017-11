Probabili formazioni/ Sassuolo Milan: quote, le ultime novità live (Serie A, 12^ giornata)

Probabili formazioni Sassuolo Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti, moduli e titolari delle due squadre che si affrontano per la dodicesima giornata di Serie A

05 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Sassuolo Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Sassuolo Milan chiuderà la dodicesima giornata di Serie A. Le due formazioni scenderanno in campo infatti alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita che sarà un esame molto delicato per il Milan e in particolare per il suo allenatore Vincenzo Montella: la vetta della classifica è molto lontana, non sono più ammessi passi falsi e dunque vincere è praticamente un obbligo per i rossoneri, che hanno precedenti non molto incoraggianti da queste parti. Il Sassuolo proverà dunque a rinverdire questa tradizione, perché i punti servono tanto anche alla squadra di Cristian Bucchi, invischiata nella battaglia per non retrocedere. Con queste premesse, vediamo come scenderanno in campo le due squadre esaminando più da vicino le probabili formazioni di Sassuolo Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Sassuolo Milan, posticipo serale per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: la vittoria del Sassuolo (segno 1) vale 3,45; il pareggio (segno X) è quotato 3,40 mentre la vittoria del Milan, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 2,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

LE SCELTE DI BUCCHI

Dell’Orco, Duncan, Berardi, Letschert, Goldaniga e Adjapong: iniziamo dall’elenco dei giocatori indisponibili in casa Sassuolo, perché è davvero lungo e di conseguenza condizionerà non poco le scelte di Cristian Bucchi, che in particolare dovrà fare a meno di Domenico Berardi, che contro il Milan ha vissuto alcune delle partite più belle della sua carriera. Nel tradizionale modulo 4-3-3, rimasto immutato anche dopo l’addio di Eusebio Di Francesco, Consigli sarà sicuramente in porta; Gazzola e Lirola si giocano la maglia di terzino destro, mentre il resto del reparto difensivo neroverde sarà formato dai centrali Cannavaro e Acerbi e da Peluso come terzino sinistro; a centrocampo due maglie sono assegnate a Missiroli e Magnanelli, c’è invece un ballottaggio tra Sensi e Mazzitelli per completare il reparto; infine il tridente d’attacco, dove Falcinelli e l’ex Matri si contendono il posto da prima punta, mentre gli esterni saranno Ragusa e Politano.

I DUBBI DI MONTELLA

Il ritorno di Bonucci dopo le due giornate di squalifica e il posto da titolare in attacco che in campionato continua ad essere di Kalinic. Per il Milan di Vincenzo Montella sono queste le due annotazioni più interessanti circa la formazione di stasera, che dovrebbe schierarsi secondo il modulo 3-4-2-1: Bonucci tornerà al centro della retroguardia a tre davanti a Donnarumma, con al suo fianco Romagnoli e poi uno tra Zapata e Musacchio; a centrocampo, in assenza dell’indisponibile Biglia, si profila un ballottaggio fra Locatelli e Montolivo per occupare il posto in cabina di regia, l’altra maglia da interno andrà invece a Kessié e i due esterni saranno Borini a destra e Rodriguez a sinistra. Ci resta da parlare dell’attacco, che vedrà una assetto con i due trequartisti Calhanoglu e Suso qualche metro più indietro rispetto al centravanti, che sarà Kalinic, con André Silva e Cutrone in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Sensi; Ragusa, Falcinelli, Politano. All. Bucchi.

A disposizione: Pegolo, Marson, Rogerio, Lirola, Mazzitelli, Biondini, Cassata, Matri, Scamacca.

Squalificati: -

Indisponibili: Dell’Orco, Duncan, Berardi, Letschert, Goldaniga, Adjapong.

MILAN (3-4-2-1): G. Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Locatelli, Rodriguez; Calhanoglu, Suso; Kalinic. All. Montella.

A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Gomez, Calabria, Antonelli, Musacchio, Abate, Paletta, Montolivo, Mauri, André Silva, Cutrone.

Squalificati: -

Indisponibili: Biglia, Conti, Bonaventura.

© Riproduzione Riservata.