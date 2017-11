Pronostico Fiorentina Roma/ Il punto di Giuseppe Giannini (esclusiva)

Pronostico Fiorentina Roma: intervista esclusiva a Giuseppe Giannini sulla partita in programma oggi e valida nella 12^giornata del Campionato di Serie A1.

05 novembre 2017 INT. Giuseppe Giannini

Pronostico Fiorentina Roma (LaPresse)

PRONOSTICO. Fiorentina e Roma si affronteranno oggi domenica 5 novembre 2017 allo stadio Artemio Franchi alle ore 15.00 nella 12^giornata di Serie A. Un match classico del massimo campionato italiano a cui la compagine giallorossa approda dopo la brillante vittoria ottenuta in Champions League sul Chelsea di Conte e che ha fatto volare i capitolini in cima alla graduatoria del girone. Per la squadra di Di Francesco inoltre ecco tante soddifazioni dal campionato con la 5^ piazza a quota 24 punti (ma con un incontro da recuperare) e l'obbiettivo dichiarato di conquistare altri tre punti di peso oggi. Di contro però i giallorossi si troveranno la Fiorentina di Pioli, impaziente di rimediare al KO rimediato nel turno precedente ad opera del Crotone, che ha fermato la squadra toscana alla settima posizione della classifica di serie A ad appena 16 punti a bilancio. Per presentare questo match abbiamo sentito una bandiera della storia calcistica della Roma, Giuseppe Giannini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Vedo la Roma favorita: del resto al Franchi, la formazione giallorossa ha sempre disputato delle grandi partite e ha sempre mostrato un grande gioco.

Che incontro si aspetta dalla Fiorentina? Mi aspetto una Fiorentina che possa puntare a una partita di contenimento. La Fiorentina non è più quella delle passate stagioni, ha ceduto molti giocatori, si è rinnovata e ha cambiato totalmente volto.

Un giudizio sulla coppia Chiesa – Simeone? E' un'ottima coppia di attaccanti, molto promettente. C'è da dire che c'è anche Babacar che deve ancora crescere fino in fondo ed è un'alternativa valida a questi due attaccanti.

Che partita si aspetta dalla formazione giallorossa? Mi aspetto una Roma che possa fare la partita come ci ha sempre abituati. Una Roma abituata a fare gioco e a mettere sotto le formazioni avversarie come è successo recentemente.

De Rossi, Strootman, Nainggolan nel centrocampo giallorosso sono una garanzia ormai. Sì ma penso che oltre a loro la Roma ha delle valide alternative come Pellegrini o lo stesso Gonalons che potrebbero scendere in campo. Il centrocampo della Roma è veramente molto valido.

Che dire di Kolarov? Kolarov finora ha giocato molto bene, si è comportato nel migliore dei modi. Rispetto al rapporto qualità-prezzo si può dire veramente che è uno degli stranieri che ha avuto uno dei rendimenti migliori in questo inizio di campionato.

Totti, De Rossi, Florenzi, Giannini le bandiera della Roma. Sono stato in questa squadra per sedici anni, sono cresciuto nelle giovanili della Roma e sono stato una bandiera della Roma per tanto tempo. Mi sento parte di questo club. Una bandiera come lo sono stati Totti, De Rossi, Florenzi e probabilmente in futuro Pellegrini. La Roma del resto punta molto su giocatori romani che provengono dal settore giovanile e poi diventano molto importanti per questa squadra. Come sono stato io, come sono stati o sono i giocatori che ho citato!

Dove potrà arrivare la squadra di Di Francesco? In Champions non lo so, dipenderà anche dalla posizione del girone che occuperà visto che ci sono ancora due incontri da giocare. In campionato la vedo inferiore solo a Juventus e Napoli e potrebbe veramente puntare in alto... C'è da dire tra l'altro che la Roma ha ancora da recuperare una partita con la Sampdoria e potrebbe migliorare ancora la sua classifica.

Qual è il suo ricordo più bello con la Roma? Non c'è ne uno, ce ne sono stati tanti. Nella Roma ho giocato tanti anni, sono stato un punto di riferimento per questa squadra, ho vissuto momenti belli e altri meno belli con questo club. Posso dire che è stata un'esperienza indimenticabile.

Il suo pronostico su quest'incontro. Vedo un successo della Roma a Firenze.

A distanza di anni lei resta sempre il capitano, la bandiera della Roma. E' così. Mi fa piacere essere fermato ancora adesso per strada che sono passati tanti anni, ricevere complimenti dei tifosi romanisti. Vuol dire che quello che ho fatto per questo club è stato importante. Tranne qualche momento che capita sempre nella vita di un calciatore il mio rapporto con i tifosi della Roma è stato sempre fantastico. I tifosi della Roma mi vogliono bene ancora adesso. E' una cosa bellissima!

(Franco Vittadini)

